Поправки в закон о господдержке кинематографии Госдума приняла в первом чтении 21 декабря. Парламентарии предлагают разрешить показ на фестивалях российских фильмов без прокатного удостоверения. Раньше можно было привозить без прокатного удостоверения только иностранные фильмы.

"Фильмы, представляемые на кинофестивали, как правило, являются режиссёрскими версиями и создаются в единственном экземпляре исключительно для фестивального показа, - говорится в пояснительной записке к закону. - Организаторы кинофестивалей, проводимых на территории России, попадают под штрафные санкции, поскольку прокатные удостоверения могут отсутствовать у фильмов не только зарубежного, но и у большинства фильмов отечественного производства".

В комитете Госдумы по культуре объяснили, что хотели снизить административную нагрузку на молодых кинематографистов, которые только учатся. "Когда фильм свежий - сложно бывает, режиссер только-только доделал свой фильм, а нужно удостоверение, - объяснил Би-би-си представитель аппарата комитета Виктор Фральцев. - А когда фильм старый, проблем никаких нет, у них есть уже правообладатели в РФ, есть прокатное удостоверение".

"Закон деформирует понятие фестиваля"

Новая редакция закона расширит возможности устроителей кинопоказов только на первый взгляд. На самом деле количество доступных фестивалям фильмов сильно уменьшится: не получать удостоверение можно будет только на фильмы не старше одного года. Кроме того, фестивали должны будут длиться не дольше 10 дней - а еще обязательно устраивать конкурс.

Например, проект "ИНОЕКИНО", чтобы иметь возможность разово показывать старые фильмы Тарантино или Нолана, оформлялся как фестиваль, причем фестиваль круглогодичный.

А, например, у Beat Film Festival, популярного фестиваля документальных фильмов о музыке и культуре, конкурса нет. Получается, чтобы проводить фестиваль и дальше, его организаторам придется получать прокатные удостоверения на каждый показанный фильм.

Прокатное удостоверение не имеет отношения к авторским правам на фильм или студии, его снявшей, - фактически это разрешение государства показывать определенную картину, за которое оно к тому же берет пошлину. Небольшую - 3,5 тысячи рублей. Однако ждать разрешения приходится около четырех месяцев, говорят кинопрокатчики. И не просто ждать.

"Нужно собрать целый пакет документов, куда входит подписанный договор, подтверждающий право показа (оплаченные фестивальные права за четыре месяца до начала фестиваля — это невероятная редкость, так уж устроена экономика фестивалей), диалоговые листы (не припоминаю, чтобы у нас хоть к одному фильму диалоговые листы появлялись за четыре месяца), и музыкальная справка, которую на фестивальные показы фильма никто не запрашивает в принципе, и еще десяток бумажек, на которые нужны дополнительные руки и усилия, - объясняет сооснователь Beat Film Festival Алена Бочарова. - Получение ПУ настолько усложняет процесс, что становится реальным препятствием к тому, чтобы считать, что игра стоит свеч".

"Для такого фестиваля, как Артдокфест, это упрощение, - признает режиссер-документалист и организатор фестиваля Виталий Манский. - У нас есть конкурс, и мы длимся меньше 10 дней. Но большое количество фестивалей не имеют конкурсной программы. А на практике фестивали, которые послушные, нарушали все эти правила, и не приходили к ним ни с какими проверками. Эта норма существует для небольшого количества непослушных фестивалей".

Создатель проекта "ИНОЕКИНО" Алексей Бажин замечает, что прокатные удостоверения просто не заточены под фестивали или разовые показы: "Прокатное удостоверение закрепляет за тобой приобретение каких-то прав на некий срок. Но фестивали никогда не покупают фильмы на какой-то срок и с какими-то правами. Например, наша компания купила права на один из фильмов Тарантино на 8 марта, а другая компания купила права на 10 марта. Вот как тогда быть? Значит, прокатное удостоверение должно быть на один день и один кинотеатр - а таких не существует".

"Этот закон ставит крест на существенной части просветительской деятельности в области кино, которую ведут в России культурные институции самого разного рода — и государственные вроде Третьяковской галереи, где последние несколько лет есть отдел кинопрограмм, и посольства и культурные центры, которые ежегодно вкладывают десятки тысяч евро в продвижение национальных кинематографий, и культуртрегерские проекты, находящиеся на самоокупаемости, - журнал "Искусство кино" с его киноклубом, негосударственные фестивали, которых и так осталось крайне мало", - считает Алена Бочарова.

Она указывает на то, что ретроспективные программы всегда есть в программе международных фестивалей, так как это "возможность для куратора раскрыть определенную тему, такие программы служат поводом для диалога с обществом".

"Но, очевидно, диалог с обществом в принципе не входит в те термины, которыми мыслит минкульт. Этот закон деформирует понятие фестиваля, обедняет ландшафт и урезает возможности для воспитания новых зрителей, из которых и рождаются режиссеры", - заключает Бочарова.

"Нужно понимать, что прокатных удостоверений ни в одной цивилизованной стране мира не существует, - добавляет Виталий Манский. - Прокатное удостоверение - это форма цензуры. То, что устраивают касательно фестивалей минкульт, Дума, - это просто каменный век".

Русская служба Би-би-си обратилась в министерство культуры с просьбой разъяснить целесообразность принятия нового закона. На момент публикации статьи минкульт не ответил на запрос.