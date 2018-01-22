Главный посыл, распространяемый государственным телевидением: Путин преодолел трагический раскол в российском обществе, чудесным образом примирил советские и православно-имперские ценности и вывел страну из хаоса.
Таков документальный фильм "Валаам — ступень к небу", показанный 14 января в эфире телеканала "Россия 1".
Его автор и ведущий Андрей Кондрашов был недавно назначен пресс-секретарем избирательного штаба кандидата Путина.
Знаменитый монастырь на острове посреди Ладоги, окруженный красивой северной природой и, по слухам, особенно любимый Владимиром Путиным, предстает в картине как зеркало, отражающее судьбу всей России.
Закрытый и пришедший в запустение при коммунистах, Валаам вернул себе былое процветание — как подразумевается, хотя и не говорится прямо, при поддержке президента.
Его возрождение из руин представлено как метафора возрождения России под руководством Владимира Путина.
"Валаам умер, когда великое государство Российское было разрушено, и возродился, когда наша страна поднялась с колен", - говорит ведущий на фоне кадров посещения монастыря Путиным.
Мистическое событие
Сам визит, состоявшийся в 2016 году, выглядит в фильме мистическим событием, о котором повествуется языком, более присущим житиям святых.
"Вот место, где причалила лодка, из которой появился Владимир Путин," - умиляется ведущий под звуки воодушевляющей музыки.
Настоятель монастыря епископ Панкратий рассказывает, как пенсионерка-паломница, увидев Путина, протерла глаза, "не в силах поверить, что это не галлюцинация, не мираж", и как президент в тот же день пообещал восстановить увиденную им в лесу разрушенную келью.
Возрождение Валаама и всей России - проявление Божьей воли, а президент, очевидно, ее орудие, дают понять создатели фильма.
Постоянно звучит тема возвращения России к вере после десятилетий воинствующего атеизма. Одновременно сам Путин развивает с экрана известную идею о сродстве между коммунизмом и христианством и проводит параллель между мавзолеем Владимира Ленина и традицией поклонения святым мощам.
"Пятая империя"
Пятисерийный документальный фильм под таким названием, снятый известным с 1980-х годов своими сталинистскими, великодержавными и военно-патриотическими взглядами 79-летним публицистом Александром Прохановым, и показанный информационным каналом "Россия 24" в дни долгих новогдних праздников, по сравнению с "Валаамом" несколько выходит за рамки официоза, но в целом выражает те же идеи.
Главные из них: великая держава - священный смысл существования русского человека; периодически она рушится, но неизменно возрождается; после национальной катастрофы 1917 года ее воссоздал Сталин, а после такой же катастрофы 1990-х годов - Путин. Причем в обоих случаях не обошлось без вмешательства свыше.
Царская империя, по Проханову, являлась "Третьим Римом", "красная империя" Сталина была четвертой, а нынешняя Россия должна стать пятой.
Политика баланса
100-летний юбилей революции 1917 года, являвшейся, как бы к ней ни относиться, грандиозным историческим событием, официально в России не отмечался, и Владимир Путин никак его не комментировал: вероятно, не желая вносить раскол в ряды своего электората, к которому принадлежат и левые, и национал-консерваторы.
Россия живет с гербом старомосковской Руси, флагом петербургской империи и советским гимном, правда, со словами о боге, а на гербе ФСБ уживаются царский орел и большевицкий щит и меч.
Идеология национального единства принимает всех сторонников великой державы и сильной власти и отвергает лишь приверженцев либеральных ценностей.
Главный оппонент Путина на этом фланге, протестный лидер и борец с коррупцией Алексей Навальный не допущен до мартовских выборов, хотя опросы в любом случае сулят Владимиру Путину победу.
Невзирая на недовольство коррупцией и прекращением роста уровня жизни, идея национального величия по-прежнему имеет большую власть над умами многих россиян.
Суд ликвидировал фонд кампании Навального (3)
Мещанский суд Москвы ликвидировал фонд «Пятое время...
Минюст РФ рассказал о претензиях к фонду штаба Навального (3)
Министерство юстиции РФ подало иск против фонда "Пятое...
Собчак собрала необходимые 100 000 подписей для выдвижения в президенты (5)
Телеведущая Ксения Собчак собрала необходимые 100...
Новый имидж Путина — спаситель святой Руси? (120)
Представляемый прежде в образе мускулистого мачо,...
После нападения в Улан-Удэ школьники заполнят анкету для выявления агрессии (1)
Школьники в Улан-Удэ заполнят анкеты для выявления...
TOP новостей
Прогноз выборов президента Литвы: вперед вырвался новый фаворит (67)
Данные декабрьского опроса Spinter tyrimai о том, за кого...
В 100-летний юбилей Литвы Ванагайте попросит прощения у евреев (20)
Писатель Рута Ванагайте отметит 100-летие Литвы в...
Цены в Берлине: разница небольшая, но некоторые продукты впечатляют (63)
О литовских ценах ходят легенды, каждый второй житель...
Министр здравоохранения склонен не просвещать, а запрещать (11)
Глава Министерства здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Заболели не вовремя – рискуете потерять деньги (8)
Если вы случайно заболели и вам в это время переведут...