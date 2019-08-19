Новый фильм "Мастер и Маргарита" может стать одним из самых дорогих в истории России

Съемки художественного фильма "Мастер и Маргарита" Николая Лебедева по одноименному роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года, картина станет одним из самых высокобюджетных российских проектов последних лет. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сопродюсер ленты, председатель жюри конкурса седьмого Российского фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде Игорь Толстунов.
Фото с сайта театра sti.ru

"В следующем году начнем снимать фильм "Мастер и Маргарита", - рассказал режиссер. - Думаю, это будет март". Он добавил, что "в проекте планируют сниматься западные артисты", однако имен пока не назвал. "Кастинг не закончен, - пояснил продюсер. - Бюджет мы не озвучиваем, но он большой, один из крупнейших в нашей истории".

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Создатель фильма Николай Лебедев - режиссер таких картин как "Легенда номер 17" и "Экипаж". Ранее сообщалось, что бюджет новой ленты - 800 млн рублей. Картина уже получила господдержку от Фонда кино. Продюсерами ленты стали

Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов ("Профит"), Леонард Блаватник ("Амедиа Продакшн") и Рубен Дишдишян ("Марс Медиа").

Роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.

ТАСС

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