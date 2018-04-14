Судя по опубликованным в пятницу декларациям, высшие государственные деятели, включая президента Владимира Путина, заметно увеличили свои доходы.

Путин, декларировавший не более 9 млн рублей ежегодного дохода в предыдущие годы, в этот раз отчитался о 18,7 млн рублей дохода за 2017 год.

Дополнительные 10 млн рублей у него появились из-за продажи недвижимости, пояснил Русской службе Би-би-си пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В прошлогодней декларации у Путина был указан земельный участок площадью 1500 квадратных метров. Сейчас его нет.

Александр Хлопонин, вице-премьер

Семейный доход: 2,9 млрд рублей

Самой богатой семьей в российском правительстве стали Хлопонины. Доходы семьи зампреда правительства составили в прошлом году почти 3 млрд рублей, большую часть доходов получил сам Александр Хлопонин. Его супруга Наталья заработала в прошлом году чуть более 4,1 млн рублей.

За год доходы семьи выросли в 270 раз. В 2016 году супруги заработали на двоих 10,8 млн рублей.

Представитель Хлопонина объяснила Би-би-си, что в прошлом году он продал зарубежную недвижимость.

В декларации за 2016 год среди имущества семьи Хлопониных были дом и земельный участок в Италии. Исходя из среднего курса евро за 2017 году (65,78 рублей), за свой дом в Италии вице-премьер получил более 44 млн евро.

В собственности супругов все еще остались два жилых дома в России, квартира в России и несколько земельных участков.

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства

Семейный доход: 586 млн рублей

На втором месте среди самых богатых семей оказались Ткачевы. Министр сельского хозяйства вместе с супругой заработали более 586 млн рублей в 2017 году.

В 2016 году доходы семьи составили 15,6 млн рублей, а сам Ткачев заработал меньше всех из членов правительства. Личные доходы Александра Ткачева за год выросли в 97 раз.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства сообщили Би-би-си, что доход в размере 542,75 млн рублей возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с ее болезнью. Ценные бумаги, согласно сообщению пресс-службы, были переданы в доверительное управление.

В декларации Ткачева также указаны три земельных участка в России, жилой дом, гостевой дом и нежилое помещение. У его супруги недвижимости нет.

Семье Ткачева принадлежит агрокомплекс в Краснодарском крае и большие земельные участки. Сам министр отрицает, что имеет отношение к бизнесу.

Юрий Трутнев, вице-премьер

Семейный доход: 378 млн рублей

На третьем месте самых богатых семей оказалась семья зампреда правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Вместе с супругой в прошлом году они заработали более 378 млн рублей.

По сравнению с 2016 годом доходы семьи Трутневых выросли незначительно - в 2016 году они составляли 358 млн рублей.

В собственности семьи Трутневых два жилых дома в России, несколько нежилых объектов и автомобили.

До госслужбы Трутнев был бизнесменом, в 90-х годах он основал инвестиционную группу "Экс", занимавшуюся девелопментом и торговлей. Потом деньги переданы в управление, рассказывал ранее представитель премьера.

Антон Вайно, руководитель администрации президента

Семейный доход: 255,8 млн рублей

Руководитель администрации президента Антон Вайно оказался самым богатым чиновником Кремля. Если за 2016 год он заработал 9,6 млн рублей, то в прошлом году его доход составил более 255,8 млн рублей - то есть, вырос более чем в 26 раз.

В декларации указывается, что за год Вайно и его супруга купили два земельных участка размером 5,7 гектаров и 6 гектаров за счет продажи дома и земельного участка. Жена начальника администрации президента за год после предыдущего отчета также продала долю в квартире, следует из документа. Ее доходы выросли с 4,5 млн рублей до 5,6 млн рублей.

Телеканал "Дождь" сообщал в 2016 году, что у Вайно есть земельный участок и дом в подмосковном поселке Пирогово. По оценке телеканала, эта недвижимость могла стоить около 200 млн рублей.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Семейный доход: 214,7 миллионов рублей

Сам Песков не стал зарабатывать сильно больше - его доходы выросли с 12,8 млн за 2016 год до 14,3 млн рублей за 2017 год. А вот заработок его супруги, фигуристки Татьяны Навки, увеличился почти в два раза: с 120,8 млн рублей до 200,3 млн рублей.

Кроме того, за год чиновник сменил автомобиль. Если раньше он ездил на машине марки Toyota Land Cruiser, то теперь пользуется автомобилем марки Mercedes-Benz V250.

Пресс-секретарь также приобрел себе снегоболотоход. Снегоболотоход в 2017 году купил и бывший начальник Пескова, ныне первый замглавы администрации президента Алексей Громов.

Песков задекларировал квартиру жены 126 квадратных метров в США - единственный чиновник в Кремле, у семьи которого, согласно декларации есть имущество в Америке. В пользовании сына Пескова квартира 180 квадратных метров во Франции.

Обедневшие и разбогатевшие

Самым хорошо зарабатывающим чиновником в 2016 году был министр по делам Кавказа Лев Кузнецов - его доход тогда составил 582 млн 146 тысяч рублей. В 2017 году он заработал 17,8 млн рублей.

В этом году самой бедной в российском правительстве стала семья министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского. Министр и его супруга заработали вместе 5,6 млн рублей. В собственности у них всего две квартиры - и обе в России.

Сам министр заработал примерно 5,3 млн рублей. В месяц Донской зарабатывает порядка 438,4 тысяч рублей. Среднемесячный доход самого богатого члена правительства Хлопонина в прошлом году составлял 242,6 млн рублей.