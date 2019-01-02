Дорогие россияне поставили президенту массу дизлайков в YouTube. На странице "России-1" новогоднее обращение получило около тысячи "лайков" и более 4 тысяч "дизлайков", то есть знаков одобрения и неодобрения соответственно.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sako sveikinimo kalbą
© AFP / Scanpix

У обращения на "Первом канале – 12 тысяч "лайков", а "дизлайков" — больше 66 тысяч. Это притом, что по декабрьским данным ВЦИОМа, деятельность президента одобряет почти 65% россиян, а количество "лайков" легко накрутить с помощью прокремлевских ботов.

Новогоднее поздравление президента как и всегда было записано заранее. Из-за трагедии в Магнитогорске менять его не стали. Хотя, судя по комментариям на портале YouTube, это далеко не главное, что стало причиной большого количества "дизлайков".

Основные претензии в том, что Путин подарил россиянам повышение пенсионного возраста, рост цен на бензин и тарифов ЖКХ, ввел налоги для самозанятых. Путин поздравил россиян с Новым годом в 16-й раз.

"Эхо Москвы"
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