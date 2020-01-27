"Новая газета": за казненных чеченцев выдавали их живых братьев

В январе 2017 года в Чечне прошел ряд спецопераций и массовые задержания после нападения на полицейских месяцем ранее. По данным "Новой газеты", в тот период было задержано около 200 человек. 27 человек предположительно были казнены после жестоких пыток в ночь на 26 января 2017-го в подвале казармы N6 Полка патрульно-постовой службы имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Журналисты передали список казненных в Кремль, Следственный комитет России и Татьяне Москальковой. В мае было вынесено первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту массовой казни жителей Чечни. В постановлении следователя ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу Игоря Соболя говорится, что двое чеченцев из "списка 27" - Шамхан Юсупов и Махма Мускиев - живы.

Согласно документу, "их никто не похищал, физическое насилие и пытки не применял, задержаны они также не были". К объяснениям были приложены копии их паспортов. В сентябре Москалькова встретилась с людьми, предъявившими паспорта Юсупова и Мускиева. Повода не верить им у омбудсмена не было: она никогда не видела фотографий настоящих Юсупова и Мускиева.

Правозащитный центр "Мемориал" заявлял, что на самом деле Москальковой показали братьев пропавших чеченцев. В ходе встречи велась видеозапись. "Новая газета" сравнила кадры с фототаблицей МВД Чечни, в которых указаны данные 67 задержанных в январе 2017-го. Братьев Юсуповых перепутать было несложно: они однояйцевые близнецы. У Мускиева из фототаблицы густые волосы и выдающийся нос, а у человека на видеозаписи, который имеет явное сходство с ним, глаза другого цвета, большая залысина и "нос нормального размера".

Обратиться напрямую к семьям Юсуповых и Мускиевых возможности не было: они находятся под огромным давлением и жестким контролем, пишет газета. Журналистскому расследованию помогли материалы следствия: в объяснениях человека, который выдавал себя за Махму Мускиева, были данные о его семье. Благодаря этому редакция нашла данные паспорта и аккаунт брата Мускиева Умара, который носит другую фамилию - Туркоев, и убедилась, что на видео со встречи омбудсмена фигурирует именно Умар.

⚡️ Продолжение расследования о «казни 27»

(1/2) В сентябре 2017 года Москалькова приехала в Грозный с проверкой, т.к., по данным следствия, двое жителей Чечни из «списка 27» живы. Их привели на встречу с омбудсменом. Просчитались только в одном.https://t.co/Nv4HiWmDNC pic.twitter.com/MzpE7RxIDa

— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 27, 2020



В пресс-службе уполномоченного "Интерфаксу" сообщили, что Татьяна Москалькова проверит информацию "Новой газеты". "Уполномоченный считает информацию, опубликованную "Новой газетой", очень серьезной, будет проводить проверку по данному вопросу. Уполномоченный связалась с "Новой газетой" и запросила имеющиеся материалы", - сказали в пресс-службе.

"Новая" в своем материале попросила Москалькову обратить особое внимание на безопасность Юсуповых и Мускиевых, "которые являются важнейшими свидетелями попытки фабрикации ложных доказательств с целью скрыть тяжкое преступление". Издание также предоставит данные своего расследования Генпрокуратуре РФ и Европейскому суду по правам человека, куда обратились родственники казненных чеченцев.

В декабре 2019 года ЕСПЧ начал процесс коммуникации с российскими властями по делу о "внесудебных казнях". Суд просит предоставить полную информацию о спецоперациях, проведенных в Чечне в конце 2016-го - начале 2017 года. Жалобу подали 15 человек, которые до сих пор не могут узнать о судьбе своих пяти пропавших родных. По словам заявителей, следствие утверждает, что пропавшие вступили в ряды незаконных вооруженных формирований и уехали в Сирию.

В жалобе утверждается, что "в ночь на 26 января 2017 года имела место массовая казнь от 27 до 56 задержанных, в том числе родственников заявителей, которая проходила в помещениях полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмата Кадырова, казненные подозревались в участии в террористической деятельности или гомосексуализме", цитирует "Коммерсант".

Суд коммуницировал жалобу по четырем статьям Европейской конвенции: ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет пыток), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты). Правительству России необходимо дать ответы на все пункты жалобы заявителей до 3 марта.