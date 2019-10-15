Зачистки начались после ухода с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, руководившего городом 15 лет. После своей отставки чиновник негативно высказался в телефонных разговорах о Кадырове и его семье. Это стало поводом для задержания Темирбаева, его родственников и охранников. Ставленников бывшего мэра якобы уволили со всех должностей. В домах чиновника провели обыски, в ходе которых якобы было обнаружено большое количество оружия. Журналисты "Новой газеты" предполагают, что в отношении Темирбаева могут завести уголовное дело.
Власти Чечни также преследовали двух бывших депутатов парламента Чечни Идриса Гаибова и Шамиля Магомаева. Ранее их уже задерживали и пытали. В этот раз Гаибову удалось уехать из республики, а Магомаева вновь задержали. Родню бежавшего депутата якобы держат под стражей в отделе полиции Курчалоевского района Чечни.
По информации источников "Новой газеты", среди задержанных чеченских чиновников: глава МЧС республики Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер Халид Вайханов и начальник регионального управления ГИБДД Шамхан Денилханов. Согласно материалу издания, за последнего вступилась супруга Рамзана Кадырова Медни.
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