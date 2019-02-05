Проанализировав данные сервисов FlightAware и ADS-B Exchange, data-отдел издания установил, что за два года с небольшим самолет 21 раз появился над территорией Сирии, а 28 раз - в Африке, делая остановку в Бейруте - столице Ливана, граничащего с Сирией.

Над Египтом в первый раз джет зафиксировали в ноябре 2017 года, через месяц после этого Москва получила от ООН разрешение на отправку в ЦАР оружия, военных и инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР, несмотря на введенное в 2013 году эмбарго.

При этом осенью 2017 года власти ЦАР заключили со связанной с Пригожиным компанией "М Инвест" соглашение по разработке месторождений алмазов в префектуре Верхнее Котто. В соглашении указано, что российская сторона "может осуществлять платежи наличными", доставка которых "возможна только на частном самолете", отмечает газета.

Сколько раз летал на самолете в Африку сам "повар Путина", неизвестно. Однако в августе 2018 года в столице Судана Хартуме он присутствовал на встрече с лидерами центральноафриканских вооруженных группировок. Французское издание Le Monde отмечало, что Пригожин прилетел на саммит на своем личном самолете.

Кроме того, в ноябре предполагаемый куратор ЧВК Вагнера присутствовал на переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, посвященных вопросам безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке. Тогда военно-дипломатический источник пояснил "Интерфаксу" и РИА "Новости", что "повар Путина" организовывал официальный обед для участников мероприятия и принял участие в обсуждении культурной программы.

"Новая" отправила запрос, в частности, на электронный адрес, опубликованный в группе "ВКонтакте" под названием "Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину. В ответе, пришедшем якобы от самого бизнесмена, говорится, что самолетом с регистрационным номером M-VITO он не владеет и им не пользуется, страны Африки, Ливан и Сирию он на борту этого самолета не посещал, о своих интересах в этих странах рассказать не может.

В Сирии и странах Африки журналисты-расследователи находили свидетельства пребывания ЧВК Вагнера, которую, по некоторым данным, курирует Пригожин. В Сирии наемники оказались после подписания соглашения об эксплуатации нефтегазового месторождения с Россией, а в апреле 2018 года прямым рейсом Дамаск-Банги "парни Вагнера" прибыли в ЦАР в поиске новых деловых выгод. Они присоединились к другим российским наемникам, прибывшим из Судана, где Москва в последние годы проявляет повышенную активность. Также СМИ сообщали об интересах Пригожина в этих странах.

Кроме того, в декабре 2016 года связанная с бизнесменом компания "Евро Полис" под эгидой российского Минэнергетики заключила с сирийским правительством меморандум о сотрудничестве с сирийскими властями в проектах разведки и добычи нефти и газа на территории Сирии с акцентом на обеспечение безопасности в соответствующих регионах. Взамен компания Пригожина забирала четверть всего газа и нефти с сирийской территории, отвоеванной для режима Башара Асада.

Агентство Bloomberg писало, что структуры Евгения Пригожина стремятся распространить свое влияние на десять африканских стран. Им компании "путинского повара" предлагают услуги политических консультантов по обеспечению безопасности, подготовке оружия и услуг по организации предвыборных кампаний. В обмен Пригожин получает права на добычу полезных ископаемых и другие преференции для бизнеса.