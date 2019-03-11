Правозащитный фонд "Общественный вердикт" обнаружил две новые видеозаписи, зафиксировавшие издевательства над заключенными в ярославской колонии № 1, сообщает "Новая газета".
© Youtube nuotr.

Обе записи сняты камерами видеорегистраторов сотрудников ярославской колонии. На первой из них видно, как несколько охранников стоят перед полуобнаженным человеком и требуют, чтобы он закурил. По данным "Новой газеты", так в феврале 2017 года сотрудники колонии пытались "опустить" заключенного Павла У., вынуждая его взять сигарету, прикуренную другим "опущенным".

Внимание! Видеозаписи содержат сцены насилия. Призываем чувствительных людей не смотреть их.

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Второе видео снято в октябре 2016 года. На записи видно, как сотрудник администрации Владимир Костюк избивает заключенного Павла Соколова.

Юристы фонда "Общественный вердикт" предполагают, что как минимум одна из этих видеозаписей есть в распоряжении правоохранительных органов. 16 февраля в УФСИН по Ярославской области сообщали, что в ИК-1 нашли видео, "при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения". 11 марта в УФСИН подтвердили, что "Новая газета" опубликовала видеозаписи, найденные в феврале в ИК-1.

О возбуждении уголовных дел из-за этих видеозаписей пока не сообщалось.

Летом 2018 года "Новая газета" и фонд "Общественный вердикт" опубликовали видео пыток в ярославской ИК-1. После этого СК возбудил уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят несколько бывших и действующих сотрудников колонии.

Медуза
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