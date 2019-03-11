Обе записи сняты камерами видеорегистраторов сотрудников ярославской колонии. На первой из них видно, как несколько охранников стоят перед полуобнаженным человеком и требуют, чтобы он закурил. По данным "Новой газеты", так в феврале 2017 года сотрудники колонии пытались "опустить" заключенного Павла У., вынуждая его взять сигарету, прикуренную другим "опущенным".
Внимание! Видеозаписи содержат сцены насилия. Призываем чувствительных людей не смотреть их.
Второе видео снято в октябре 2016 года. На записи видно, как сотрудник администрации Владимир Костюк избивает заключенного Павла Соколова.
Юристы фонда "Общественный вердикт" предполагают, что как минимум одна из этих видеозаписей есть в распоряжении правоохранительных органов. 16 февраля в УФСИН по Ярославской области сообщали, что в ИК-1 нашли видео, "при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения". 11 марта в УФСИН подтвердили, что "Новая газета" опубликовала видеозаписи, найденные в феврале в ИК-1.
О возбуждении уголовных дел из-за этих видеозаписей пока не сообщалось.
Летом 2018 года "Новая газета" и фонд "Общественный вердикт" опубликовали видео пыток в ярославской ИК-1. После этого СК возбудил уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят несколько бывших и действующих сотрудников колонии.
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