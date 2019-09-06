Российская газовая компания "Новатэк" объявила о строительстве завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике. Участники проекта "Арктик СПГ 2" "приняли окончательное инвестиционное решение", заявили представители "Новатэка" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 сентября.
Проект предусматривает разработку месторождения и строительство завода на Гыданском полуострове. Ожидается, что предприятие начнет поставлять газ через Сибирь в Азию с 2023 года. Запуски второй и третьей линий завода запланированы на 2024 и 2026 годы. Его ежегодная суммарная мощность составит 19,8 млн тонн СПГ, говорится в сообщении компании.
Помимо "Новатэка", в "Арктик СПГ 2" участвуют французский нефтегазовый концерн Total, китайские нефте- и газовые компании CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC. Общая стоимость проекта составляет около 19,3 млрд евро.
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