В России в субботу, 1 февраля, вступили в силу поправки, вводящие статус "иностранного агента" для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных "иноагентами", зарегистрировать российское юридическое лицо.

Гражданин может получить статус "иноагента", введенный в российское законодательство в 2012 году для НКО и в 2017 году для СМИ, если он распространяет сообщения и материалы СМИ-"иноагентов" или участвует в создании этих материалов и при этом получает финансирование из-за рубежа. Гражданина в этом случае включают в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

72 НКО и 10 СМИ признаны в России "иноагентами"

Как и НКО, входящие в специальный реестр Минюста, СМИ-"иноагенты" должны маркировать свои материалы специальной пометкой, ежеквартально отчитываться за полученные средства и публиковать сведения о своем финансировании. А с 1 февраля 2020 года поправки обязывают эти СМИ зарегистрировать российское юридическое лицо для работы на территории РФ. "Радио Свобода" уже направила документы для регистрации в налоговых органах РФ, сообщил "Интерфаксу" директор Русской службы Андрей Шарый.

Максимальные штрафы за нарушение новой нормы могу достигать 100 тысяч рублей для физического лица, 200 тысяч рублей для должностного лица и 5 миллионов рублей для юридического лица. Правда, в Минюсте сообщили, что пока порядок реализации нововведений не установлен. "Мемориал" в последние месяцы получил в российских судах несколько штрафов на общую сумму 4,7 миллионов рублей за отсутствие маркировки на материалах организации, в том числе в социальных сетях Facebook и "В контакте".

"Иноагентами" могут признать до 30 россиян, юристы обращают внимание на размытость формулировок

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин уверял, что закон не будет использован против блогеров и публицистов. Статус "иностранного агента" будут присваивать по согласованию с Минюстом и МИД, что, по мнению Левина, является "механизмом, защищающим от необоснованных решений".

Российские и международные политики, правозащитники, общественные деятели раскритиковали нововведения, назвав их юридическими абсурдными и посягающими на базовые конституционные права. В частности, они обращали внимание на размытые формулировки, позволяющие признавать "иноагентами" любых граждан, работающих в компаниях с зарубежным финансированием, или ученых, получающих гранты.