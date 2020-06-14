Лауреаты Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер (Herta Müller) и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатана Литтелла обратились к комиссару Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунье Миятович с открытым письмом в поддержку российского историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях в отношении приемной дочери. Обращение опубликовала "Новая газета" в воскресенье, 14 июня, накануне возобновления процесса в Петрозаводском городском суде.
Уголовное дело против главы карельского отделения "Мемориала" основано "на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории", заявили авторы письма, напомнив о "ползучей реабилитации сталинизма" в современной России. По их мнению, "российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении".
Дмитриев может быть осужден на срок до 20 лет
"Дмитриев, установивший имена нескольких тысяч граждан пятидесяти восьми национальностей, расстрелянных в Сандармохе, и создавший там народный мемориал памяти, - как кость в горле. По предъявленным статьям 64-летний историк может быть осужден на срок до 20 лет. Такой приговор будет концом не только его исследовательской работы, но и жизни", - уверены Герта Мюллер, Светлана Алексиевич и Джонатан Литтелл.
Они напомнили, что в борьбе за освобождение карельского историка объединили усилия как рядовые граждане, так и европейские деятели культуры и науки. В частности, 20 послов европейских стран в РФ минувшей осенью посетили мемориальный комплекс Сандармох, "отдав дань и жертвам террора, и гражданскому подвигу Юрия Дмитриева", говорится далее в письме. Его авторы также отметили, что право на справедливое судебное разбирательство закреплено в 6-й статье Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Мы убеждены, если разбирательство по делу Дмитриева будет справедливым, Юрий выйдет на свободу", - заявили они.
Дело Юрия Дмитриева
Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.
В декабре 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.
14 июня того же года Верховный суд Карелии, удовлетворив жалобу прокуратуры, отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан, а днем позднее арестован по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы: в условиях фальсификации истории в России наша память приобретает большую ценность (171)
В Литве 14 июня - День скорби и надежды. С 13 ч. уже в...
Время опустения усадеб сельского туризма - жители Литвы в режиме экономии (7)
На календаре – лето, но в усадьбах сельского туризма...
После отмены контроля на границе с Польшей поток машин увеличился в 10 раз (4)
После отмены контроля на границе с Польшей...
В Литве зарегистрировали 5 новых случаев коронавируса (3)
13 июня в Литве зарегистрировали 5 новых случаев...
В вопросе зарплат в этом году экономисты не единодушны, но средний класс, по их мнению, столкнется с вызовом (6)
Согласно прогнозам Центробанка Литвы , зарплата...