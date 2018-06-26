ВЦИОМ выяснил, что среди деятелей начала XX века более половины россиян положительно относятся только к Николаю II и Сталину. Единственным представителем эпохи, к кому большинство относится плохо, оказался Нестор Махно.
© AFP/Scanpix

Среди государственных деятелей и политиков начала XX века симпатией большинства россиян пользуются только Николай II и Иосиф Сталин, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса были представлены во вторник в Музее современной России, где проходит посвященная Гражданской войне выставка «Три цвета правды».

По данным ВЦИОМа, к последнему императору России сейчас с симпатией относятся 54% россиян, к Сталину — 51%. При этом в антипатии к Николаю II признались 23% участников опроса, в нелюбви к Сталину — 28%.

Третье место по уровню народной любви удерживает Владимир Ленин, о своей симпатии к нему рассказали организаторам опроса 49% респондентов. Антипатию лидер Октябрьской революции вызывает у 29% опрошенных.

Многие из деятелей эпохи Гражданской войны вообще не вызывают у большинства россиян никаких определенных чувств. Так, например, на вопрос о том, как они относятся к Милюкову, не смогли ответить 70% опрошенных, а на такой же вопрос о Бухарине — 56%. По данным ВЦИОМа, имя Деникина не вызывает никаких чувств у 47% россиян, о Керенском ничего определенного не смогли сказать 43% респондентов.

Единственным представителем эпохи, к которому большинство участников опроса ВЦИОМ относятся плохо, оказался Нестор Махно, командовавший в годы Гражданской войны повстанческой армией, которая воевала то с красными, то с белыми. О негативном отношении к Махно заявили 58% участников опроса, с симпатией относятся к нему только 12%. Вторым по значимости «антигероем» стал Лев Троцкий. Негативно к нему относятся 46% россиян, а позитивно — только 20%.

Если говорить об отношении россиян к двум основным противоборствовавшим в ходе Гражданской войны сторонам, то симпатий к красным, как показал опрос ВЦИОМа, по-прежнему больше, чем к белым. Впрочем, сторонники тех и других оказались в меньшинстве (16% россиян поддержали красных, 7% — белых), большая часть россиян не склонна занимать чью-либо сторону. При этом 31% считает, что красные и белые были «в чем-то правы, а в чем-то — нет»; а еще 36% уверены, что события Гражданской войны не имеют отношения к сегодняшней жизни.

Главными причинами начала Гражданской войны россияне называют вмешательство из-за рубежа (35%) и политику большевиков (34%). При этом большинство (58%) считает, что Гражданской войны нельзя было избежать.

РБК
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

Прохоров отсудил у Навального рубль за обвинения в коррупции (2)

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и...

Путин поручил упростить получение вида на жительство знающим русский язык (1)

Президент Владимир Путин поручил МВД и Минтруду...

Николай II обогнал Сталина в списке самых симпатичных россиянам политиков (4)

ВЦИОМ выяснил, что среди деятелей начала XX века более...

Кадыров попросил Путина построить скоростную магистраль в Грозный (13)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в письме президенту...

Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę

Западные СМИ: Русские, что с вами случилось? Вам нравится свобода? (116)

"В Москве, в этой цитадели роскоши и контроля, в дни...

TOP новостей

Романова планируют судить в Литве заочно (11)

Скрывающегося в России основного акционера...

Potential Nord Stream 2 route At the official opening of Nord Stream Nord Stream

Европейские эксперты: "Северный поток-2" – стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии (250)

С помощью "Северного потока-2" российское правительство...

С июля в Литве меняется закон: 4 случая, в которых ребенка могут забрать из семьи (3)

С июля этого года детей в Литве будут забирать из...

Вы купили автомобиль? Regitra напоминает, что делать дальше (2)

Вы только что купили автомобиль? Regitra напоминает, что...

В Литве значительно сократилось число работников, получающих меньше минимума (10)

Зарплату меньше 400 евро (минимальной) в Литве...