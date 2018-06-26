Среди государственных деятелей и политиков начала XX века симпатией большинства россиян пользуются только Николай II и Иосиф Сталин, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса были представлены во вторник в Музее современной России, где проходит посвященная Гражданской войне выставка «Три цвета правды».
По данным ВЦИОМа, к последнему императору России сейчас с симпатией относятся 54% россиян, к Сталину — 51%. При этом в антипатии к Николаю II признались 23% участников опроса, в нелюбви к Сталину — 28%.
Третье место по уровню народной любви удерживает Владимир Ленин, о своей симпатии к нему рассказали организаторам опроса 49% респондентов. Антипатию лидер Октябрьской революции вызывает у 29% опрошенных.
Многие из деятелей эпохи Гражданской войны вообще не вызывают у большинства россиян никаких определенных чувств. Так, например, на вопрос о том, как они относятся к Милюкову, не смогли ответить 70% опрошенных, а на такой же вопрос о Бухарине — 56%. По данным ВЦИОМа, имя Деникина не вызывает никаких чувств у 47% россиян, о Керенском ничего определенного не смогли сказать 43% респондентов.
Единственным представителем эпохи, к которому большинство участников опроса ВЦИОМ относятся плохо, оказался Нестор Махно, командовавший в годы Гражданской войны повстанческой армией, которая воевала то с красными, то с белыми. О негативном отношении к Махно заявили 58% участников опроса, с симпатией относятся к нему только 12%. Вторым по значимости «антигероем» стал Лев Троцкий. Негативно к нему относятся 46% россиян, а позитивно — только 20%.
Если говорить об отношении россиян к двум основным противоборствовавшим в ходе Гражданской войны сторонам, то симпатий к красным, как показал опрос ВЦИОМа, по-прежнему больше, чем к белым. Впрочем, сторонники тех и других оказались в меньшинстве (16% россиян поддержали красных, 7% — белых), большая часть россиян не склонна занимать чью-либо сторону. При этом 31% считает, что красные и белые были «в чем-то правы, а в чем-то — нет»; а еще 36% уверены, что события Гражданской войны не имеют отношения к сегодняшней жизни.
Главными причинами начала Гражданской войны россияне называют вмешательство из-за рубежа (35%) и политику большевиков (34%). При этом большинство (58%) считает, что Гражданской войны нельзя было избежать.
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