"Если вы имеете в виду инцидент в Северодвинске, то никакой угрозы там нет, никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Я получаю доклады от наших экспертов - военных и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - заверил российский лидер.

Путин добавил, что "люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию". "Все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации", - заключил он. Между тем еще 12 августа на церемонии прощания с погибшими первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко зачитал указ Путина о награждении восьми сотрудников Саровского ядерного центра орденами Мужества, пятерых - посмертно. Об этом сообщала администрация Сарова. На сайте Кремля за август такой указ не появлялся.

Тем временем стало известно, что 13 августа остановили передачу данных еще две станции мониторинга уровня радиации. Как сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо, 13 августа перестала поступать информация от станций в чукотском городе Билибино и алтайском село Залесово.

Ранее Зербо сообщил, что мониторинговые станции в Дубне и Кирове прекратили передачу данных через два дня после ЧП под Северодвинском. По словам секретаря Организации ДВЗЯИ, со станциями связались сразу после сбоя, однако российские чиновники объяснили его "проблемами с сетью и связью".

Все четыре станции измеряют количество радиоактивных частиц в воздухе. Еще одна такая станция находится в Уссурийске, она работает без перебоев. По словам секретаря, эксперты продолжают обращаться к российским коллегам, чтобы как можно скорее возобновить работу станций. Когда именно станции возобновят передачу данных, пока не известно. Представители посольства РФ в Вашингтоне переадресовали вопросы о станциях российским властям.

"Это станции спецконтроля Министерства обороны. Мы комментарии не даем", - заявили РБК в пресс-службе Росгидромета. В НПО "Тайфун", которое занимается в том числе радиационным мониторингом, также посоветовали обратиться в Минобороны.

"Вы об этом ничего не знали": жители Нёноксы поговорили о радиации с военным

Издания Newsader и "Радио Свобода" опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Нёнокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне. Военнослужащий говорит, что радиоактивное заражение получили только те, кто находился в непосредственной близости от двигателя. Опрошенные "Радио Свобода" аналитики отметили, что видео выглядит правдоподобно и соответствует данным, которые стали известны после взрыва.

На видео военнослужащий, чье имя неизвестно, заявляет, что 8 августа на военном полигоне в Архангельской области во время испытаний взорвался ракетный двигатель, работающий на ядерных изотопах. "Произошла нештатная ситуация и произошел взрыв, но не ядерный, а взрывчатого вещества", - сказал военный. По его словам, погибшие специалисты получили травмы, не совместимые с жизнью. С пострадавшими сначала провели процедуру очистки от радиации, а затем якобы доставили в специализированную больницу "Росатома".

На прошлой неделе газета The Moscow Times сообщила со ссылкой на пятерых сотрудников Архангельской областной больницы, куда госпитализировали трех пострадавших в результате взрыва, что персонал клиники не предупредили о радиационном заражении, а в организме одного из лечащих врачей после обследования обнаружили радиоактивный цезий-137. В Минздраве РФ утверждают, что ни у одного из обследовавшихся медиков не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности.

Военный также посоветовал местным жителям не приближаться к берегу Белого моря, так как туда прибило один из понтонов, который использовался при испытаниях, и контейнер с "тросами, цепями и приборами". Он объяснил, что доступ к побережью возле Неноксы ограничили, чтобы обезопасить жителей от контакта с радиоактивными элементами, а испытания ракетного двигателя, на котором произошел взрыв, происходили и ранее. "Испытания были задолго до этого. Вы об этом ничего не знали", - заявил он.

Напомним, в результате взрыва на морской платформе ВМФ в селе Ненокса в 40 км от Северодвинска погибли пять сотрудников "Росатома". Официальных подробностей трагедии поступает мало. Известно, что ЧП произошло во время испытания жидкостной двигательной реактивной установки с изотопным источником питания. В СМИ циркулируют предположения, что это могла быть крылатая ракета "Буревестник", подводный беспилотник "Посейдон", гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", ракета донного базирования "Скиф".

В администрации Северодвинска говорили, что радиационный фон после взрыва на полчаса втрое превысил допустимую норму. В Росгидромете позже сообщили, что уровень радиации был превышен в 4-16 раз предположительно в связи с "прохождением облака радиоактивных инертных газов". Экологи считают, что власти распространяют неполную информацию о радиационном загрязнении.