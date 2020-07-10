Нидерланды считают Россию ответственной за катастрофу и виновной в нарушении Конвенции о правах человека. В случае, если ЕСПЧ встанет на их сторону, Россия должна будет выплатить компенсации родственникам погибших.

«Подавая межугосударственный иск, Нидерланды поддерживают всех 298 жертв MH17 из 17 разных стран и их родственинков», — сказано в заявлении правительства.

«Боинг» авиакомпании «Малайзийские авиалинии», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. По версии следствия, его сбили ракетой, выпущенной из комплекса «Бук», который сепаратистам доставили из России. Россия отрицает свою причастность к крушению самолета.

Родственники погибших подали в ЕСПЧ два коллективных иска. Первый — в 2016 году от граждан Австралии, Новой Зеландии и Малайзии, второй — в 2018-м от граждан Нидерландов. Они считают Россию виновной в авиакатастрофе и нарушении своих прав. В апреле 2019 года суд коммуницировал обе жалобы.