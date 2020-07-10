aA
Власти Нидерландов подадут иск против России в Европейский суд по правам человека из-за крушения боинга MH17, сбитого под Донецком в 2014 году. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.
MH17 tragedijos vietoje žmonės neša vainikus ir stato kryžius
MH17 tragedijos vietoje žmonės neša vainikus ir stato kryžius
© Reuters / Scanpix

Нидерланды считают Россию ответственной за катастрофу и виновной в нарушении Конвенции о правах человека. В случае, если ЕСПЧ встанет на их сторону, Россия должна будет выплатить компенсации родственникам погибших.

«Подавая межугосударственный иск, Нидерланды поддерживают всех 298 жертв MH17 из 17 разных стран и их родственинков», — сказано в заявлении правительства.

Статьи по теме:
Суд над обвиняемыми в крушении над Донбассом малайзийского Boeing начнется в марте 2020 года  (37)
Украинские спецслужбы вывезли из Снежного, рядом с которым был сбит "Боинг", бывшего зенитчика  (103)

«Боинг» авиакомпании «Малайзийские авиалинии», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. По версии следствия, его сбили ракетой, выпущенной из комплекса «Бук», который сепаратистам доставили из России. Россия отрицает свою причастность к крушению самолета.

Родственники погибших подали в ЕСПЧ два коллективных иска. Первый — в 2016 году от граждан Австралии, Новой Зеландии и Малайзии, второй — в 2018-м от граждан Нидерландов. Они считают Россию виновной в авиакатастрофе и нарушении своих прав. В апреле 2019 года суд коммуницировал обе жалобы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Телеканал "Дождь"
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Россия передала следствию дополнительные данные о крушении MH-17 (22)

Россия передала международной следственной группе...

TOP новостей

За высокую мораль: президент Литвы подписал указ о статусе Лукишкской площади (12)

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа подписал...

Nastassia Jaumien, Jekterina Rojaka Vilkikai prie Kalė uosto Karantinas Vilniuje

"Delfi Главное" - на пляже: рассказываем новости отдыхающим, "Без маски" - вице-министр экономики Литвы Помощь бизнесу, как образовании экономиста помогает в политике

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

В субботу в Вильнюсе состоится шествие гомосексуалов: кто обращался за разрешением, муниципалитет не указал (25)

В субботу в Вильнюсе состоится шествие солидарности с...

Премьер-министр Литвы: правительство должно перенять Лукишкскую площадь в руки государства (21)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис убежден, что...

Водителей в Литве ждут перемены: увеличится плата за техосмотр (38)

В начале весны Министерство транспорта предложило, что...

|Maža didelių žinių kaina