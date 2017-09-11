Выборы в Москве

Глава штаба объединенных демократов Дмитрия Гудкова Максим Кац в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал итоги выборов в муниципальные собрания в Москве «невероятным успехом» для оппозиции.

Кац заявил, что «Яблоко» фактически стало второй политической силой в Москве. На сайте «Яблока» сообщается, что 180 кандидатов от партии станут депутатами муниципальных собраний в 51 округе Москвы. По данным Каца, в муниципальные советы прошли около 250 кандидатов от партии.

В штабе Гудкова также сообщили, что независимые кандидаты в депутаты муниципальных собраний в Москве, получили большинство в 14 районах. Речь идет о Гагаринском (здесь голосовал президент Владимир Путин), Академическом, Тверском, Ломоносовском, Останкинском, Пресненском, Тимирязевском, Левобережном, Красносельском районах, а также в Хамовниках, Зюзино, Измайлово, Коньково и в муницнпальном совете Аэропорта.

О победе своих команд заявили и оппозиционные кандидаты Илья Яшин и Илья Азар. Одним из победителей в Басманном округе стала оппозиционный кандидат Люся Штейн.

Московский избирком оценил явку на выборах в столице в 14-15%. Его председатель Виктор Горбунов назвал ЕР и «Яблоко» основными победителями выборов и отметил, что окончательные результаты будут подведены к полудню понедельника, 11 сентября.

10 сентября в Москве выбирали 1502 местных депутатов в 124 районах, а также депутатов городского округа Троицк.

Губернаторские выборы

На выборах губернаторов сенсации не произошло — победу одержали назначенные президентом врио глав регионов и кандидаты от «Единой России».

В Бурятии более 80% избирателей проголосовали за врио губернатора Алексея Цыденова, а его конкуренты от ЛДПР и КПРФ набрали около 5%.

В Марий Эл, по предварительным данным, победу одержал врио губернатора Александр Евстифеев, набравший около 88% голосов. Его оппоненты получили около 5 и 3,5%. В Карелии лидером стал представитель ЕР Артур Парфенчиков. За него, согласно официальным данным на 06.13 (мск), проголосовали 61.34% избирателей, а за его соперницу Ирину Петеляеву от эсеров — около 18%.

В Удмуртии лидирует бывший сопредседатель центрального штаба ОНФ Андрей Бречалов, набравший более 75% голосов. Его ближайший соперник, Владимир Бодров от КПРФ, получил 8,73%. В Пермском крае Максим Решетников по данным на 6.00 мск набрал 82,4% голосов, а его соперница от КПРФ Ирина Филатова — около 8% голосов. В Калининградской области победу одержал Антон Алиханов, получивший 81%. Его ближайший конкурент, представитель КПРФ Игорь Ревин набрал 8,89%.

В Кировской области с большим отрывом побеждает Игорь Васильев. Он получил более 64% голосов, а у его конкурента из КПРФ Сергея Мамаева — 19,18%.

В Новгородской области одержал победу Андрей Никитин, набравший 67,99%. На втором месте оказалась кандидат от КПРФ Ольга Ефимова (16,17%).

.В Рязанской области победил врио губернатора Николай Любимов, набравший 80,16% голосов. Второе место занял кандидат от ЛДПР Александр Шерин с 8,44%.

Врио главы Ярославской области, бывший охранник президента Владимира Путина Дмитрий Миронов получил около 79% голосов. Вторым оказался Михаил Парамонов (КПРФ) с 8,61%.

В Севастополе с 71,12% голосов лидирует Дмитрий Овсянников. 17,06% набрал Роман Кияшко от КПРФ.

В Мордовии Владимир Волков одержал победу с 89,19%. Вторым стал бизнесмен Дмитрий Кузякин с 4,18 % голосов.

В Белгородской и Саратовской областях Евгений Савченко и Валерий Радаев получили 69.29% и 74,62%.

Конкурент Савченко Станислав Панов (КПРФ) набрал 15.95%, а соперница Радаева Ольга Алимова (тоже от КПРФ) — около 16%.

В Свердловской области лидирует Евгений Куйвашев с 62,16%. Около 9% жителей области отдали голоса за эсера Дмитрия Ионина. В Томской Сергей Жвачкин получил 60,58% голосов, а Алексей Диденко от ЛДПР — около 19%.