Неучтенные "коронавирусные" смерти: в Москве смертность достигла десятилетнего пика

По официальной информации, размещенной на Портале открытых данных правительства Москвы, в минувшем месяце в столице скончались 11 846 человек. В среднем ежегодно в апреле в Москве умирали 9 866 человек, судя по статистике за последние 10 лет. А в 2019 году этот показатель составил 10 005.

Из этих данных может следовать, что статистика гибели пациентов из-за пандемии коронавируса может быть выше, чем официальные сведения московских властей, пишет The Moscow Times, отмечая неучтенные как "коронавирусные" около 1800 смертей.

В России на данный момент быстрее, чем в какой-либо европейской стране, ускоряется прирост случаев инфицирования. РФ уже на пятом месте по общему числу заболевших, и разрыв с Великобританией (четвертое место, 215,8 тыс.) и Италией (третье место, 218,2 тыс.) продолжает сокращаться.

При этом показатели смертности в Москве, в основном очаге распространения коронавирусной инфекции в России, остаются намного ниже, чем в других странах. Общее число летальных исходов в столице по официальным данным на 10 мая составляет 1124 человек.

Напомним, в конце марта в СМИ был опубликовал "обзор мер по борьбе с COVID-19, якобы подготовленный для правительства Московской области, в котором приводилась возможная смертность от коронавируса в России.

В нем рассматривались прогнозы заболеваемости коронавирусом в Москве вплоть до 10 июня по двум различным сценариям - без принятия срочных мер и при введении карантина. При первом варианте развития событий предполагалось, что в первой декаде мая эпидемия могла бы достичь пика в 2,2 миллиона зараженных человек (или 19% населения), а суточный показатель смертности от заболеваний органов дыхания мог бы возрасти в 100 раз. Как отмечалось в докладе, без принятия мер против распространения коронавирусной инфекции ежедневный уровень смертности на пике эпидемии мог бы составлять около 1 000 случаев. При том, что обычный показатель ежесуточной смертности в столице - около 300 случаев. А обычная ежегодная статистика смертей в Москве - около 120 000 человек.

В докладе отмечалось, что при введении жестких карантинных мер максимальное количество инфицированных удастся сократить почти в 10 раз (до 250 000 человек, около 2% населения города - что мы примерно и имеем на сегодняшний день), а показатели смертности - до 3 000 человек к июню 2020 года (на сегодняшний день 1068 официальных смертей и около 1500 "неучтенных" в апреле как коронавирусные смерти).

Российское статистическое управление (Росстат) еще не опубликовало свои апрельское данные по смертности. Ожидается, что они появятся в конце мая или начале июня.

В России отмечается относительно низкий уровень смертности от заражения коронавирусом, 0,9%. По официальным данным на 10 мая, за весь период пандемии в РФ от коронавируса скончалось 1915 человек. Эксперты полагают, что такие данные связаны с методами, которыми ведется подсчет показателей смертности, связанных с эпидемией коронавируса.

Накануне в русскоязычной версии The Moscow Times сообщалось: "Россия гордится низкой смертностью от коронавируса. Числа обманывают. Повышение прозрачности со стороны российских чиновников показывает, что в одном регионе умерло как минимум на 233% больше коронавирусных пациентов, чем сообщается."

Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала сложные руководящие принципы для подсчета случаев смерти от коронавируса, эксперты жалуются на то, что они появились слишком поздно (16 апреля). К этому времени во многих странах уже были внедрены собственные формулы подсчетов по различным категориям инфицированных, заболевших и умерших.

Например, в Бельгии принят метод, который по мнению специалистов, назван наиболее "либеральным". Так, в интернатах для пожилых людей учитывается вирус, как "причина смерти" даже если он был только заподозрен у умершего, но не подтвержден. Этим, вероятно, и объясняется то, что уровень смертности от коронавируса в Бельгии самый высокий в мире. Бельгийские врачи объясняют: предпочтительнее завысить статистические данные, чем занизить. В первом случае это стимулирует повышенную бдительность и снизит число заболевших, во втором - может ослабить бдительность, и это может привести к новым людским потерям.

В то же время, Италия и США, а также ряд европейских стран, классифицируют смертность как "вызванную коронавирусом", если у умершего был положительный результат при тестировании COVID-19, хотя формально причиной смерти может считаться другая болезнь, хронические проявления которой больной испытывал уже много лет.