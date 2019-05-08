Несовершеннолетние дети российских политиков владеют миллионами и недвижимостью за рубежом

"Коммерсант" подвел итоги декларационной кампании российских чиновников и выяснил, что несовершеннолетние дети некоторых из них по праву могут называться миллионерами. У детей одного из региональных чиновников обнаружился дом в Канаде, а детям сенатора от Московской области Алексея Русских, помимо прочего, принадлежат семь участков для дачного строительства, четыре квартиры и семь машино-мест.

На этом фоне вызвавшие ранее фурор сведения о почти полумиллионном годовом заработке несовершеннолетнего сына главы города Серова в Свердловской области уже не кажутся такими удивительными.

Согласно антикоррупционному законодательству российские чиновники обязаны указывать активы несовершеннолетних детей в своих декларациях, но эти данные не могут не вызывать вопросов.

Так, самым богатым ребенком по уровню годового дохода оказался ребенок депутата "Единой России" Елены Серовой, заработавший 2,866 миллиона рублей. Остальные "думские" дети имеют доход от 10 рублей до 100 тысяч рублей.

Зато многие из них владеют недвижимостью: ребенок единоросса Заура Искендерова владеет земельным участком 1650 кв. м, домом 420 кв. м и половиной квартиры, ребенок единоросса Алексея Красноштанова - квартирой 160 кв. м, ребенок Андрея Лугового (ЛДПР) - участком 1000 кв. м и домом 130 кв. м. У ребенка вице-спикера Сергея Неверова ("Единая Россия") в собственности 1/5 дома, участка и топочной. Вся эта недвижимость находится либо в долевой собственности, либо в пользовании.

Самым богатым ребенком в Совете Федерации оказался ребенок представителя Ростовской области Евгения Бушмина. Его отпрыск, согласно декларации, получает доход по 1,5 млн рублей третий год подряд, кроме того, на него зарегистрирована квартира 72,7 кв. м. Ребенок члена СФ от Ставропольского края Михаила Афанасова получил 126 тысяч рублей и владеет домом 331 кв. м. Двое детей Сергея Мамедова имеют доход по 10 тысяч руб. каждый. При этом у них в собственности участок 2021 кв. м, дом 492 кв. м и нежилое помещение 162 кв. м.

Больше всего недвижимости обнаружилось у детей сенатора от Московской области Алексея Русских. Им принадлежит семь участков для дачного строительства, жилое строение без права регистрации, четыре квартиры, семь машино-мест, хозяйственное строение.

У Александра Бабакова (Тамбовская область) ребенок владеет квартирой 250 кв. м в Бельгии. У ребенка Владимира Лаптева (Новосибирская область) два участка (796 и 1420 кв. м) и объект индивидуального строительства (209 кв. м), у ребенка Юрия Федорова (Удмуртия) участок 943 кв. м. У детей Дмитрия Савельева (Тульская область) две квартиры (293 и 247 кв. м) и два машино-места (по 19 кв. м). У ребенка Игоря Панченко (Тульская область) две квартиры (80 и 198 кв. м) и два гаража (25 и 39 кв. м).

Ребенок депутата Белгородской облдумы и гендиректора агрохолдинга "Промагро" Константина Клюки в 2018 году получил 1,2 млн рублей, как и в предшествующие три года. Двое детей председателя комитета по государственному устройству заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуарда Яунгада получили в 2018 году доход по 1,3 млн рублей каждый. Один из двух детей депутата Светланы Каменской получил 186,7 тысячи рублей.

Один из несовершеннолетних детей заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой получил 720 тысяч рублей и владеет квартирой, в то время как у самой Раковой в собственности нет ничего. Двое несовершеннолетних детей министра имущественных отношений Ставропольского края Алексея Газарова имеют в собственности дом 160 кв. м в Канаде.

У одного из детей ставропольского депутата Анатолия Жданова обозначен доход в 46 тысяч рублей и дом 101 кв. м. Второй ребенок господина Жданова - собственник дома 51 кв. м. Квартира 66 кв. м есть у сына депутата Александра Шаробока. Депутат Роман Завязкин показал доход несовершеннолетнего ребенка в размере 12 рублей 77 копеек.

У ребенка спикера челябинского заксобрания Владимира Мякуша есть квартира 193 кв. м., а у детей двоих депутатов в пользовании дома: у ребенка директора по экономике ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Андрея Еремина - площадью 447 кв. м, у наследника вице-спикера заксобрания Олега Голикова - 298 кв. м.

Дочь председателя комитета по туризму Госсовета Крыма Алексея Черняка владеет квартирой 92 кв. м. Два сына заместителя начальника организационно-контрольного управления правительства Астраханской области Андрея Черникова заработали за 2018 год по 107 тысяч рублей.

В декларации министра цифрового развития Калмыкии Константина Патрушева указано, что его ребенок получил за год 22,9 тысячи рублей, при этом раскрыт источник дохода в виде стипендии, что указывается очень редко. Управляющий директор АО "Евраз-ЗСМК" единоросс Алексей Юрьев указал доход ребенка в размере 66 тысяч рублей. Сам Юрьев заработал почти столько же, сколько все остальные 45 депутатов региона, - 485 млн рублей.

"Левада-центр": в то, что чиновники не утаивают доходы, верит лишь 3% россиян

Между тем только 3% россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе. Как следует из опроса "Левада-центра", 77% опрошенных полагают, что в декларациях чиновников и парламентариев представлена лишь малая часть их реальных доходов и имущества, 11% считают, что большая часть.

У трети россиян вызывают чувство удовлетворения аресты чиновников и возбуждение в их отношении уголовных дел о мошенничестве, у 14% - раздражение, у 9% - недоумение. 40% респондентов к этому равнодушны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недоверие россиян к декларациям чиновников о доходах может быть связано с тем, что они недостаточно информированы о системе проверок этих документов, пишут "Ведомости".

Песков отметил, что проверкой деклараций чиновников занимается сложная система подразделений в разных организациях, а также фискальные службы, которые работают на постоянной основе.

"Эта система вскрывает и незначительные какие-то, скажем так, ошибки, технические и другие ошибки - сознательные или несознательные, допускаемые госслужащими в процессе декларирования", - сказал пресс-секретарь президента.