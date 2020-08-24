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Медицинские тесты свидетельствуют об отравлении Навального, заявили специалисты клиники "Шарите" в Берлине, где лечится российский оппозиционер.
Ligoninė Vokietijoje, kur gydomas Aleksejus Navalnas
Ligoninė Vokietijoje, kur gydomas Aleksejus Navalnas
© Itar-Tass / Scanpix

По мнению немецких медиков, у российского оппозиционера Алексея Навального, привезенного на лечение в берлинскую клинику "Шарите", обнаружены признаки отравления. Об этом они заявили в понедельник, 24 августа.

Экстренная посадка в Омске

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин, в университетскую клинику "Шарите" после длительной задержки. Российские власти настаивали на соблюдении немецкими летчиками норматива об отдыхе. Перед этим омские врачи объявляли Навального нетранспортабельным.

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Deutsche Welle
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