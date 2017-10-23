Неизвестный ворвался в редакцию российской радиостанции "Эхо Москвы" на Новом Арбате в Москве, ранил ножом заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.
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Об этом сообщил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

По его словам, Фельгенгауэр госпитализирована, напавший на нее задержан.

Телеграм-канал Mash без ссылки на источник сообщает, что нападавших было двое. Они прошли к проходной здания редакции на Новом Арбате, где находится "Эхо". Неизвестные брызнули из баллончика газом в лицо охраннику, после чего поднялись на лифте на 14 этаж.

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Нападавшие подошли к рабочему месту Фельгенгауэр и ударили ее ножом по горлу.

"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер", — написал Венедиктов в своем твиттере.

Венедиктов уточнил "Интерфаксу", что ему неизвестно, в каком состоянии находится журналистка.

"Мне известно, что она дышит". По его словам, напавший был задержан внутренней охраной радиостанции.

"В данный момент МВД предупреждено о случившемся, в здании работает полиция", — добавил он.

По информации РИА Новости, которое ссылается на источник, причиной нападения на Фельгенгауэр стал личный конфликт.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной написал в фейсбуке, что ведомоство держит ситуацию с нападением на контроле.

Источник Republic сообщает, что нападавшего проверяют психиатры, так как во время допроса мужчина "отвечал неадекватно".

Телеканал "Дождь"
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