Об этом сообщил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
По его словам, Фельгенгауэр госпитализирована, напавший на нее задержан.
Телеграм-канал Mash без ссылки на источник сообщает, что нападавших было двое. Они прошли к проходной здания редакции на Новом Арбате, где находится "Эхо". Неизвестные брызнули из баллончика газом в лицо охраннику, после чего поднялись на лифте на 14 этаж.
Нападавшие подошли к рабочему месту Фельгенгауэр и ударили ее ножом по горлу.
"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер", — написал Венедиктов в своем твиттере.
Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на Эхо мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан.Татьяна госпитализирована.Ей поставлен катетер
— Алексей Венедиктов (@aavst) October 23, 2017
Венедиктов уточнил "Интерфаксу", что ему неизвестно, в каком состоянии находится журналистка.
"Мне известно, что она дышит". По его словам, напавший был задержан внутренней охраной радиостанции.
"В данный момент МВД предупреждено о случившемся, в здании работает полиция", — добавил он.
По информации РИА Новости, которое ссылается на источник, причиной нападения на Фельгенгауэр стал личный конфликт.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной написал в фейсбуке, что ведомоство держит ситуацию с нападением на контроле.
Источник Republic сообщает, что нападавшего проверяют психиатры, так как во время допроса мужчина "отвечал неадекватно".
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