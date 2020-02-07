Неизвестные напали на журналистку "Новой газеты" в Грозном

Неизвестные в городе Грозный напали на обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, которые приехали в Чечню на суд по делу блогера Ислама Нуханова. Это произошло у входа в гостиницу "Континент" вечером в четверг, 6 февраля, сообщили в издании.

Среди нападавших были мужчины и женщины. "В основном, били именно женщины, руками и ногами", - подчеркнули в редакции. Пострадавшие фиксируют травмы и подают заявление чеченским правоохранителям.

Похищение после публикации видеоролика о вероятной резиденции Рамзана Кадырова

Ислам Нуханов 31 октября 2019 года разместил на YouTube видеоролик под названием "Как живут Кадыров и его соратники". На кадрах, снятых молодым человеком на видеорегистратор в салоне движущегося автомобиля, показаны дома по обе стороны проезжей части. Автор видео не произносит ни слова.

В декабре "Новая газета" опубликовала расследование о похищении Нуханова. По ее сведениям, полицейские увезли блогера из дома через сутки после публикации видео. По данным издания, на кадрах показана закрытая зона в центре Грозного. Там находятся несколько жилых кварталов и резиденция Рамзана Кадырова, которая "охраняется как стратегический объект", говорится в расследовании.

Пытки в полиции Грозного

Молодого человека пытали в управлении МВД и тем самым заставили признаться в хранении оружия и применении насилия к представителю власти, отмечают авторы расследования. По их данным, Нуханов, который является инвалидом по слуху и зрению, в течение месяца сидел в подвале УМВД Грозного.

Супруга блогера Елена Мельник обращалась с жалобами на незаконное задержание мужа в Следственный комитет по Чечне, прокуратуру республики, приемную Рамзана Кадырова и в Совет по правам человека (СПЧ) при главе Чечни. Однако ей было отказано в рассмотрении заявлений. Впоследствии жене Нуханова стали поступать анонимные телефонные звонки с угрозами.