К моменту окончания строительства в 2018 году "Лахта-центр" достигнет высоты в 462 метра и войдет в топ-20 самых высоких зданий за историю человечества.
Чтобы "перерасти" конкурентов, зданию потребовалось 827 дней. Первый рекорд "Лахта-центр" поставил в 2016 году: всего через год после начала поэтажного строительства он стал самым высоким строением в Санкт-Петербурге.
К январю 2017 года петербургский небоскреб перерос высочайшие здания в Бельгии, Финляндии, Нидерландах, Швейцарии, Швеции, Италии, Польше, Франции и топового "испанца" Torre de Cristal, который возвышается на 250 метров в Мадриде. В апреле "Лахта-центр" поднялся над немецким Commerzbank Tower и лондонским 306-метровым The Shard. Сейчас "Лахта-центр" — самый северный небоскреб в мире, пишет "Строительная газета" со ссылкой на пресс-службу комплекса.
Возводимый на берегу Финского залива "Лахта-центр" визуально напоминает ледяной торос, а соседнее многофункциональное здание — расколотый айсберг. Органичная шпилеобразная форма башни символизирует силу воды, а специфический стеклянный фасад позволяет небоскребу менять цвет в зависимости от положения солнца. Деловой центр начали строить еще в 2012 году, а завершить стройку планируют в 2018 году. К финальному моменту башня возвысится над Петербургом на 462 метра и станет одним из 20 самых высоких зданий в мире.
Инвестором "Лахта-центра" выступает ПАО "Газпром". Ядром делового офисного центра станет штаб-квартира компании "Газпром нефть" и ее дочерних структур. Первоначально для строительства "Лахта-центра" власти Петербурга выделили участок на правом берегу Невы в муниципальном округе Малая Охта. Но этот проект вызвал массовые протесты градозащитников, поэтому башню решили строить вдали от исторической части города — в Лахте, на берегу Финского залива.
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