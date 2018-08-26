ДНК, извлеченная из фрагментов костей, показала, что девушка, чьи останки были найдены в знаменитой Денисовой пещере на Алтае, была дочкой матери-неандерталки и денисовского человека — ныне вымершего подвида (или вида) людей. Открытие, подробности которого опубликованы в журнале Nature, дает редкую возможность заглянуть в быт наших ближайших предков.
"Мы знали из предыдущих исследований, что неандертальцы и денисовцы наверняка иногда заводили общих детей", — говорит Вивьен Слон, исследователь Института эволюционной антропологии имени Макса Планка (MPI-EVA) в немецком Лейпциге.
"Но я никогда не думала, что нам так повезет, и мы найдем реального потомка этих двух групп", — подчеркивает она.
Все мы немного неандертальцы?
У современных людей неафриканского происхождения в ДНК есть небольшая неандертальская составляющая. У некоторых других представителей населения неафриканского происхождения, в зависимости от того, где они живут, также есть часть ДНК, унаследованная от людей из Азии, известных как денисовцы.
Тот факт, что гены передались через поколения, подтверждает, что где-то должно было произойти скрещивание. Однако единственное известное место, где обнаружены ископаемые останки как денисовских людей, так и неандертальцев, находится в Денисовой пещере в Алтайских горах.
Геном был исследован у менее чем 20 так называемых архаичных людей, принадлежащих к видам, отличным от homo sapiens.
"И вдруг из этого очень небольшого числа людей мы находим одного со смешанной родословной — ровно 50 на 50", — отметила в интервью Би-би-си доктор Вивиан Слон.
Если принять во внимания другие исследования, то можно сделать вывод, что за всю историю эволюции разные виды людей всегда смешивались друг с другом, утверждает она.
Когда и где жили неандертальцы и денисовцы?
Известно, что неандертальцы и денисовцы одновременно проживали в некоторых районах Евразии: неандертальцы на западе и денисовцы на востоке.
Их следы теряются примерно 40 тысяч лет назад — ка полагают ученые, именно тогда оба вида вымерли, уступив место современному человеку.
Поскольку неандертальцы мигрировали на восток, они, возможно, иногда сталкивались с денисовцами, а также с ранними homo sapiens.
"У неандертальских и денисовских мужчин и женщин было немного шансов встретиться", — говорит Сванте Паабо, директор MPI-EVA.
"Но когда они встречались, то, должно быть, часто спаривались — гораздо чаще, чем мы думали раньше", — отмечает он.
Что мы знаем о девушке и ее семье?
Несколько лет назад история девушки стала известна благодаря одному фрагменту кости, найденному в пещере Денисова российскими археологами. Он был доставлен в Лейпциг для генетического анализа. "Этот фрагмент — часть длинной кости, и мы полагаем, что человеку было не менее 13 лет", — рассказал Бенс Виола из Университета Торонто.
Исследователи пришли к выводу, что мать девушки была генетически ближе к неандертальцам, которые жили в Западной Европе, чем к неандертальцам, которые раньше обитали в пещере Денисова.
Из этого можно заключить, что неандертальцы мигрировали между Западной и Восточной Европой и Азией за десятки тысяч лет до того, как вымерли.
Генетические тесты также показали, что и у отца-денисовца был по крайней мере один неандертальский предок.
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