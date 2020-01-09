По его словам, письмо ему передали по электронной почте. Он подтвердил, что почерк и подпись принадлежат его сыну. Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев также подтвердил подлинность письма.

"Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог", - говорится в письме. Шамсутдинов добавил, что соболезнует семьям погибших сослуживцев и попросил их о прощении.

Он заявил, что не скрывался от призыва и в дальнейшем "хотел связать свою жизнь" с армией. "Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался", - пишет Шамсутдинов. "Видимо, сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь", - добавил он.

25 октября военнослужащий воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, в результате погибли старший лейтенант Пьянков, сержант контрактной службы Ковалев, ефрейтор Андреев, рядовые Богомолов, Никишин, Куропов и Покотило. Еще двое военнослужащих получили ранения.

По версии Минобороны, у солдата-срочника произошел нервный срыв из-за "личных обстоятельств". Комиссия ведомства установила, что имел место "межличностный конфликт", а Шамсутдинов был "психологически несовместим" с одним из находившихся в составе караула офицеров. Факты физического насилия в отношении солдата комиссия не подтвердила.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ранее он приказывал направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания (более трех суток) служащих по контракту, а не солдат срочной службы. Но его приказ был грубо нарушен, что и привело к такому "вопиющему преступлению".

Следствие проверяет несколько версий случившегося, в том числе и ту, что убийство произошло из-за ненависти на национальной почве: якобы сослуживцы издевались над Шамсутдиновым из-за его национальности. По словам одного из бывших солдат-срочников, служившего в той же части, там процветала дедовщина.

Шамсутдинов находится под стражей. Между тем уже более 33 тысяч человек подписались под петицией с требованием отправить его на реабилитацию и вынести оправдательный приговор. В декабре Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.