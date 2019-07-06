Численность населения в России резко сокращается из-за уменьшения так называемого миграционного прироста, а также из-за спада рождаемости, сообщил в пятницу, 5 июля, интернет-портал "Фактограф".

Миграционный прирост – ситуация, при которой людей, приехавших в страну, оказывается больше, чем тех, кто покинул ее – перекрывал естественную убыль населения в России с начала 2010-х, но сейчас и он пошел на спад. Рождаемость же стала уменьшаться в РФ с 2016 года.

За последние 25 лет рождаемость превышала смертность в России трижды, еще однажды этот фактор был нулевым, отмечает "Фактограф". Согласно текущему прогнозу Росстата, в ближайшие 15 лет в РФ смертность будет превышать рождаемость нарастающими темпами.

Голикова заявляет о "катастрофической" потере населения

"Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысячи человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - заявила 2 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее ООН опубликовала "Прогноз развития мирового населения 2019", согласно которому в 2020 году население России составит почти 146 млн человек. По данным Росстата на 1 января 2019 года, сегодня в стране живут более 147,7 млн человек. По оптимистическому сценарию ООН, население РФ должно к 2050 году составить до 147,3 млн человек, по пессимистическому – уменьшиться до 124,6 млн человек.