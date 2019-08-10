По данным "Росатома", в результате происшествия на ракетном полигоне близ Северодвинска погибли пять сотрудников госкорпорации.
Rosatom
© Reuters / Scanpix

В результате ЧП близ села Нёнокса в Архангельской области, на ракетном полигоне Беломорской военно-морской базы, где проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок, погибли пять сотрудников российской госкорпорации "Росатом", еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в департаменте коммуникаций корпорации.

По версии "Росатома", трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке.

Как в свою очередь отмечает издание "Фонтанка", речь могла идти об испытаниях сверхновой ракеты на ядерном топливе. Местный интернет-портал 29.ru передает, что взрыв мог произойти на барже около воинской части.

Скачок радиации

Власти Архангельской области подтвердили, что после взрыва 8 августа датчики показали отличный от нормы уровень радиации. В период с 11:50 мск до 12:20 мск он был на уровне 2 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6. Позднее уровень радиации вернулся в норму.

Приостановка навигации

Между тем администрация морских портов Западной Арктики запретила на месяц свободное плавание в Двинском заливе Белого моря. Ограничение будет действовать до 10 сентября. Акваторию закрыли по требованию Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что в аптеках Северодвинска и Архангельска раскупили йод и йодосодержащие препараты. Местные власти подобных рекомендаций не давали, при этом детальных инструкций местное население не получило.

Deutsche Welle

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