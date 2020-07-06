По подозрению в убийстве в Австрии российского гражданина и уроженца Чечни Мамихана Умарова задержаны Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщил источник в одной из европейских диаспор. Австрийская газета Österreich также пишет о неком Sar Ali A., как об исполнителе убийства.

47-летний уроженец Чечни Сарали Ахтаев перебрался в Европу в 2002 году, а 37-летний Салман Магамадов в 2004-м. Оба они находились в статусе беженцев. О какой-либо их связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов ранее работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане.

О задержании двоих подозреваемых в причастности к убийству Мамихана Умарова ранее сообщила полиция Австрии. По данным агентства АРА, вечером в субботу в городе Линц был задержан 47-летний выходец из Чечни, которого австрийские спецслужбы считают исполнителем убийства. А в воскресенье под стражу был взят второй подозреваемый. Он находился на месте преступления, и, сперва, был допрошен как свидетель. Однако следователи заметили противоречия в его показаниях и перевели в статус подозреваемого в причастности к убийству.

Оба задержанных помещены под арест на 14 дней. В течение этого времени будут проводиться их допросы. Кроме того, стало известно, что второй задержанный изначально прибыл на место преступления вместе с жертвой. Следствие пока не подтверждает официально информацию, что второй задержанный мужчина выступал в качестве телохранителя погибшего.

Анзор (Мамихан) Умаров - чеченский блогер, живший в Австрии с 2007 года. Он критиковал Рамзана Кадырова, неоднократно заявлял о якобы причастности сотрудников российских силовых ведомств к убийству в Европе бывших чеченских сепаратистов. Умаров в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Как сообщил ТАСС представитель прокуратуры города Корнойбург, которая занимается расследованием убийства гражданина РФ, "убитый - лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения. Это выходец из Чечни. То же самое касается обоих задержанных".

"Жертва была участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности. По этой причине он получил австрийское имя Мартин Бек", - добавил собеседник агентства. По словам прокурора, первоначальное имя погибшего не оглашается, потому что его родственники могут находиться под угрозой. Кроме того, убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее. "Однако его квартира находилась под наблюдением полиции", - отметил собеседник.

Умаров был убит выстрелом в голову 4 июля в городе Герасдорф недалеко от Вены. Преступление было совершено у входа в строительную фирму, находящуюся в здании большого торгового центра.

Прокуратура проверяет версию о политическом мотиве в качестве причины убийства. "Не секрет, что убитый вел страничку в интернете, блог, где высказывал политическую позицию", - ответил прокурор на просьбу пояснить, рассматривается ли в качестве одной из версий политический мотив в связи с тем, что в расследовании участвует контрразведка.

Убийство Умарова - это уже четвертое покушение на чеченцев, проживающих в Европе, за последний год. В августе 2019 года в Берлине была застрелен гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. 1 февраля во французском городе Лилль в гостиничном номере было найдено тело чеченца Имрана Алиева. 26 февраля 2020 года в Швеции было совершено покушение на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

Убийство Умарова - не последнее в череде преступлений против критиков главы Чечни Рамзана Кадырова, считают опрошенные "Кавказ.Реалии" представители чеченской диаспоры в Европе. Умаров передавал местным правоохранительным органам информацию о связях российских спецслужб с покушениями на политических эмигрантов в Европе. Он подробно рассказывал о том, какие попытки предпринимали власти Чечни с целью устранения своих противников, в том числе бывшего охранника Кадырова, Умара Исраилова. В своем YouTube-канале Умаров в оскорбительной форме критиковал главу Чечни, его окружение, а также семью.

Руководитель чеченской правозащитной ассоциации Vayfond из Швеции Мансур Садулаев полагает, что информации о потенциальных киллерах из Чечни в Европе у спецслужб достаточно, однако те почему-то ничего не предпринимают для предотвращения новых убийств. "Складывается впечатление, что власти считают: чеченцы убивают чеченцев, решают свои вопросы, гражданам наших стран это не угрожает. Хотя сама по себе стрельба в общественном месте представляет угрозу. А киллер, убивший Зелимхана Хангошвили в Германии в прошлом году, и тот, что стрелял в Анзора, действовали в людных местах", - отметил Садулаев.

Правозащитник добавил, что после убийства другого критика Кадырова, Имрана Алиева, во Франции службы безопасности стали более пристально наблюдать за сторонниками главы Чечни из числа беженцев. Однако это пока не мешает "еврокадыровцам" планировать создание официального представительства главы Чечни в Ницце по образцу уже существующего в Германии.

"Мы много раз передавали информацию спецслужбам разных стран о кадыровцах, которые могут быть опасны, могут совершать преступления против беженцев из Чечни, - сообщил Садулаев. - Часть из них рады стараться убивать врагов Кадырова даже бесплатно, чтобы завоевать расположение падишаха".

Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, критикующий деятельность властей Чечни, связывает участившиеся в Европе нападения на противников Кадырова с тем, что все больше людей осмеливаются открыто выражать свою позицию. При этом атаки киллеров на беглых чеченцев не меняют отношения властей к последним, уверен он. "Увеличивается количество тех, кто не боится высказывать критику, учащаются и нападения на них. Думаю, закономерность. А что касается тех, кто боялся, то страх таких людей усилится после убийства. Они получили очередное доказательство обоснованности своих опасений и "всемогущества" преступной власти. Дескать, достают любого. Кто боролся, тот продолжит борьбу", - заявил Абдурахманов, на которого было совершено покушение в конце февраля.

По словам Абдурахманова, Умаров был знаком со своим будущим киллером. Тот якобы вошел к нему в доверие под видом клиента, пожелавшего купить у него автомобиль. Приехав на место встречи, убийца сразу же произвел три выстрела в голову и попытался скрыться.

"Кавказ.Реалии" также приводит слова проживающего в Австрии политэмигранта, который одним из первых узнал о расстреле в Вене (он не пожелал раскрывать свое имя в целях безопасности). "Это убийство, к сожалению, было предсказуемо, - сказал он. - Анзор был личным врагом Кадырова номер один. Его охраняла полиция. Не уберегли. Слышал, что кадыровцы активно искали выход на него. Сейчас мы задаемся вопросом: кто следующий? Чеченцы не защищены от расправы ни дома, ни в чужих странах. А киллерам бояться нечего. Если поймают, посадят в европейскую тюрьму - а это курорт, по сравнению с российской. А семья тем временем будет обеспечена благодарным за услуги падишахом".

Среди тех, кто лично был знаком с Анзором Умаровым - проживающий в Финляндии политэмигрант из Чечни Муса Ломаев. "В воскресенье мы планировали готовиться к большому эфиру. Мне хотелось, чтобы, помимо матерного троллинга Кадырова, Анзор конструктивно критиковал власти Чечни. Каждая новость, интервью, видео, все что угодно от Кадырова можно часами разбирать, комментировать", - говорит Ломаев.

Он убежден, что Европа не может всерьез обезопасить чеченцев: "Власти Австрии проморгали второе громкое убийство на своей территории. Первым был Умар Исраилов. Европейские спецслужбы прекрасно понимают, что критики Кадырова становятся мишенью для его киллеров, но глобально сделать ничего не могут. Максимум, поселить человека на тайной квартире, приставить двух автоматчиков. Человек, таким образом, лишается свободы, сидит в изоляции". Как отмечает Ломаев, убийство Умарова побудило в активных членах диаспоры, стремление продолжать его дело - критику Кадырова: "На смену одному Анзору придет несколько остро оппозиционно настроенных ораторов".