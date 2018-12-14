Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин приказал экипажам стратегических ракетоносцев организовать подготовку к перелету к местам постоянного базирования и выполнить его в соответствии с утвержденным решением, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в свою очередь доложил Суровикину в режиме видеоконференции об успешном выполнении полетов российских Ту-160 с использованием венесуэльского аэродрома 10 и 12 декабря.

В ведомстве сообщили, что на аэродроме Майкетия экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы в целях обмена опытом изучили район совершения полетов, обсудили вопросы взаимодействия и терминологию радиообмена. После этого российские Ту-160 и Су-30, а также венесуэльские F-16 провели совместный полет над акваторией Карибского моря, общая продолжительность которого составила около 10 часов.

На отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной Боливарианской военной авиации. Летчики двух стран отработали взаимодействие в воздухе во время выполнения полетных заданий.

Кроме того, 12 декабря стратегические ракетоносцы выполнили полет в Карибском регионе на высотах 8-9 км. Метеорологические условия были простые. Отказов авиационной техники не было, задачи выполнены, сопровождение истребителями иностранных государств не осуществлялось.

Посол США в Колумбии: "они реально из музея"

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер заявил, что прибывшие в соседнюю Венесуэлу российские военные самолеты похожи на музейные экспонаты, передает радиостанция RSN.

"Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея", - сказал он (перевод по РИА "Новости").

По словам дипломата, США отмечают присутствие в Венесуэле "российских бомбардировщиков 80-х годов". "Очевидно, что мы привезли судно-госпиталь, а русские прибыли с бомбардировщиками, и это тоже послание", - заявил посол.

Отметим, корабль-госпиталь USNS Comfort (T-AH 20) был развернут у берегов Эквадора 23 октября, чтобы в течение 11 недель предоставлять медицинскую помощь в Центральной и Южной Америках, сообщал "Голос Америки". Проект подготовлен в рамках инициативы "Твердое обещание" Южного командования ВМФ США.

После развертывания центров на суше желающим предоставляются медицинские и стоматологические услуги, включая профилактические процедуры, оптометрия, дерматология. Медики также позаботятся о здоровье женщин и детей. В конце ноября корабль-госпиталь провел неделю у колумбийского побережья недалеко от границы с Венесуэлой, отмечает NPR.

Ранее сообщалось, что в рамках плановой международной деятельности 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) прибыли в международный аэропорт Майкетия Венесуэлы. Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей и продлился 13 часов 15 минут.

На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Российские экипажи встречал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. На аэродроме Майкетия экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы провели совместные занятия по подготовке авиационных экипажей и авиационной техники к выполнению полетов. Американская администрация ожидает, что эти самолеты покинут Венесуэлу в пятницу, 14 декабря, однако российская сторона не уточняла продолжительность пребывания их в латиноамериканской стране, отмечает ТАСС.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее назвал отправку двух Ту-160 в Венесуэлу разбазариванием государственных средств. "Народы России и Венесуэлы должны видеть все так, как есть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и независимость пока их люди страдают".

Президент Колумбии Иван Дуке со своей стороны выразил обеспокоенность в связи с прилетом в Венесуэлу российских боевых самолетов, заявив, что не считает это добрым жестом. По словам Дуке, страны региона не должны поддаваться на провокации со стороны правительства Николаса Мадуро, но должны быть готовыми к возможным действиям Каракаса.