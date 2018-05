По его словам, нападавшие задержаны. Ринкевич пообещал, что Латвия подаст ноту МИДу России, потребовав обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатическому представительству. "Такие провокации недопустимы", — написал Ринкевич в Twitter.

Как пояснил пресс-секретарь МИДа Латвии Гинт Егерманис, около половины шестого вечера к посольству в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками и фальшфейерами. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву "S".

Полиция задержала двух нападавших, нацболов. Ни один работник посольства не пострадал, сказал Егерманис.

Embassy of Latvia in Russia was attacked this evening, two persons have been detained, Latvia strongly condemns such provocations and demands Russia to fully ensure security of Latvia’s diplomatic missions in accordance with international law— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2018