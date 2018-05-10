

По его словам, нападавшие задержаны. Ринкевич пообещал, что Латвия подаст ноту МИДу России, потребовав обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатическому представительству. "Такие провокации недопустимы", — написал Ринкевич в Twitter.

Как пояснил пресс-секретарь МИДа Латвии Гинт Егерманис, около половины шестого вечера к посольству в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками и фальшфейерами. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву "S".

Полиция задержала двух нападавших, нацболов. Ни один работник посольства не пострадал, сказал Егерманис.

Embassy of Latvia in Russia was attacked this evening, two persons have been detained, Latvia strongly condemns such provocations and demands Russia to fully ensure security of Latvia’s diplomatic missions in accordance with international law— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2018

Названа причина атаки на посольство Латвии в Москве

Незарегистрированная партия "Другая Россия" ранее сообщила, что ее члены забросали дымовыми шашками латвийское посольство в Москве, отметив, что этой акцией они выразили протест против задержания в Латвии Владимира Линдермана, выступающего за возвращение русскоязычного школьного образования.

Пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис вчера сообщил агентству ЛETA, что примерно в 17.30 пришедшие к зданию посольства четыре или пять человек забросали его дымовыми шашками и сигнальными ракетами. Один из правонарушителей пытался запачкать стену здания из баллончика с черной краской, но успел только написать букву "S". Двое вандалов были сразу же задержаны.

МИД Латвии намерен сегодня подать ноту МИД России с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность посольства.

Линдерман был задержан в Риге 8 мая в связи со своим выступлением на Вселатвийском родительском собрании 31 марта, где он выступал против перевода образования на государственный язык, ранее рассказала агентству LETA адвокат Линдермана Елена Квятковская.

Вопрос об аресте Линдермана суд рассмотрит сегодня.