Специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая занимается расшифровкой бортовых самописцев разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", предположила, что причиной трагедии стало обледенение, передает "Интерфакс".
© AP / Scanpix

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева", - пояснили специалисты.

Статьи по теме:
Следствие: разбившийся под Москвой Ан-148 взорвался уже после падения  (2)
На месте катастрофы Ан-148 найдены оба черных ящика  (2)

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В СКР рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых техническая неисправность, погодные условия и человеческий фактор.

Накануне специальная комиссия МАК начала расшифровку бортовых самописцев, найденных на месте катастрофы. По результатам этой процедуры следствие определится с основной версией катастрофы.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Президент и премьер Литвы выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в России (41)

Президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер Саулюс...

Глава МЧС России объявил о переходе спасательной операции в районе бедствия Ан-148 в стадию поисковой (1)

Глава МЧС России Владимир Пучков, прибывший на место...

Ан-148 Саратовских авиалиний разбился в Подмосковье: все 71 человек на борту погибли (207)

Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел...

Россия

Путин захворал и отменил важные встречи (19)

Президент России Владимир Путин внезапно отменил ряд...

Названа предварительная причина крушения Ан-148 в Подмосковье (11)

Специальная комиссия Межгосударственного...

Навальный подал в суд на Роскомнадзор (3)

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на...

Следствие: разбившийся под Москвой Ан-148 взорвался уже после падения (2)

Самолет "Саратовских авиалиний", накануне потерпевший...

В Томской области при жесткой посадке разбился вертолет: два пилота погибли (8)

Два пилота погибли в понедельник днем, 12 февраля, при...

TOP новостей

Предложение на столе - минимум хотят увеличить до 593 евро (21)

13 февраля на заседании Трехстороннего совета...

Полиция не шутит – водителям грозит лишение прав (35)

Дорожная полиция Литвы обращает внимание на то, что...

В парламенте - еще один пакет ограничений, связанных с алкоголем (14)

В парламенте Литвы снова представили пакет поправок к...

Скульптор рассказал о работе над памятником архитектору литовской государственности Басанавичюсу (19)

Памятник доктору Йонасу Басанавичюсу, и новую площадь в...

Консерваторы предложат ввести льготный НДС на продукты питания (36)

После возобновления дискуссий о льготном НДС на...