"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева", - пояснили специалисты.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В СКР рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых техническая неисправность, погодные условия и человеческий фактор.

Накануне специальная комиссия МАК начала расшифровку бортовых самописцев, найденных на месте катастрофы. По результатам этой процедуры следствие определится с основной версией катастрофы.