"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева", - пояснили специалисты.
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.
На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В СКР рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых техническая неисправность, погодные условия и человеческий фактор.
Накануне специальная комиссия МАК начала расшифровку бортовых самописцев, найденных на месте катастрофы. По результатам этой процедуры следствие определится с основной версией катастрофы.
Путин захворал и отменил важные встречи (19)
Президент России Владимир Путин внезапно отменил ряд...
Названа предварительная причина крушения Ан-148 в Подмосковье (11)
Специальная комиссия Межгосударственного...
Следствие: разбившийся под Москвой Ан-148 взорвался уже после падения (2)
Самолет "Саратовских авиалиний", накануне потерпевший...
В Томской области при жесткой посадке разбился вертолет: два пилота погибли (8)
Два пилота погибли в понедельник днем, 12 февраля, при...
TOP новостей
Предложение на столе - минимум хотят увеличить до 593 евро (21)
13 февраля на заседании Трехстороннего совета...
Полиция не шутит – водителям грозит лишение прав (35)
Дорожная полиция Литвы обращает внимание на то, что...
В парламенте - еще один пакет ограничений, связанных с алкоголем (14)
В парламенте Литвы снова представили пакет поправок к...
Скульптор рассказал о работе над памятником архитектору литовской государственности Басанавичюсу (19)
Памятник доктору Йонасу Басанавичюсу, и новую площадь в...
Консерваторы предложат ввести льготный НДС на продукты питания (36)
После возобновления дискуссий о льготном НДС на...