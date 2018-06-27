По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, следователи совместно с Межгосударственным авиационным комитетом посекундно восстановили историю полета, в ходе чего было установлено, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, из-за чего произошло их обледенение во время набора высоты.

Командир корабля получил неверные сведения о скорости и решил перевести судно в пикирование. "Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа", — отметила Петренко.

По ее словам, командир судна в нарушение инструкции превысил угол наклона самолета и потерял управление.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово. Обломки были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В МАК пришли к выводу, что "особая ситуация" с Ан-148 начала развиваться через две с половиной минуты после взлета на высоте 1,3 тысячи метров и на скорости 470 километров в час. В этот момент стали появляться расхождения в показаниях скорости.

Еще через 25 секунд расхождения достигли 30 километров в час, из-за чего экипаж получил разовую команду сравнить показания. Команда регистрировалась около 10 секунд и затем прекратилась. Спустя 50 секунд она снова повторилась, причем расхождения в данных о скорости продолжали расти. После этого экипаж отключил автопилот и продолжал полет только в ручном режиме.

Как сообщалось, на записи, сделанной бортовым самописцем, слышно, как пилоты читают контрольную карту, приводя в действие и проверяя работу различных приборов и механизмов. Пилоты не включили обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают данные датчики скорости, несмотря на то, что это действие было включено в контрольную карту.

После взлета пилоты обнаруживают критически низкие показания скорости, которые отличаются от показаний на приборах. Пилоты, ругаясь, предприняли попытку решить возникшую проблему. После этого самолет увеличил скорость и угол наклона к земле. Столкновение произошло под нечленораздельные крики пилотов.