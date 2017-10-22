Известный российский оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье, 21 октября, вышел на свободу после 20 суток административного ареста, к которому он был приговорен по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов и демонстраций. "Рано утром Навальный освободился из спецприемника, где он отбывал административный арест", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Сам Навальный и его представители пока не прокомментировали случившееся. Между тем телеканал "Дождь" сообщает, что Навального освободили тайно: рано утром оппозиционера вывезли в другое место и выпустили из спецприемника до приезда журналистов. Полицейские не стали комментировать эти сведения, сказав корреспонденту "Дождя", что "не дают такую информацию". Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш не ответила на звонки "Дождя".
2 октября Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру 20 суток административного ареста, признав его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Навальный был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород, после чего его доставили в отделение полиции и составили административный протокол.
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