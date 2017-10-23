Навальный вышел из-под ареста и провел митинг в Астрахани

Как отреагировали на последние новости его сторонники в Астрахани и что за люди помогают Навальному в этом городе, изучала Русская служба Би-би-си.

В девять часов утра в воскресенье Алексей Навальный вышел из спецприемника в Москве, где отбывал очередное административное наказание — 20 суток — за призывы собраться на акцию протеста в Санкт-Петербурге в день рождения президента Путина.

А в пять вечера он уже ехал из аэропорта Астрахани на свой предвыборный митинг. Такие митинги Навальный проводит в нескольких городах страны каждые выходные — если не сидит под арестом. Подсчитано, что каждый пятый день своей президентской кампании Навальный провел в заключении.

За полчаса до начала собравшихся накрывает ливень, на выбитом асфальте образуются лужи. И все же, когда на сцену выходит Навальный, его ждет около полутора тысяч человек. Абсолютное большинство собравшихся очень молоды, многим явно нет 18 лет.

"Дмитрий Медведев, почему вы так никому и не ответили?" — обращается Навальный к премьер-министру, который, как сообщается, сейчас как раз в Астрахани с неофициальным визитом — и, по мнению Навального, наверняка смотрит трансляцию митинга в интернете.

"Настоящая катастрофа в том, что это спрашиваем только мы. Спрашивала ли прокуратура? Спрашивал ли хоть один депутат? Ведущие на телеканалах? Видите, они нас никак не представляют вообще", — продолжает оппозиционер.

Из толпы задают вопрос о недавнем заявлении Ксении Собчак и ее решении об участии в президентской кампании.

"Каждый, кому есть 35 лет, может выдвинуться на выборы, — издалека начинает политик. — Вот и у меня такое право есть!"

Прямого ответа на вопрос о Собчак он так и не дает, заявив только, что, если его права пойти на выборы лишат, он призывает такие выборы бойкотировать.

Особые аплодисменты вызывает обещание Навального распустить Роскомнадзор. Вопрос из толпы про закон об оскорблении чувств верующих поддерживают ободрительным гулом. И очень радуются студенты, когда Навальный спрашивает, кого из них в университете убедительно просили не приходить на митинг.

"Вы хотите жить в стране, где в вузе запрещают ходить на митинги?" — спрашивает он со сцены.

"Не-е-ет!" — радостно вопит компания парней, для конспирации надевших капюшоны и медицинские маски. Открытую часть лица они прикрывают табличками "Навальный 2018", которые раздали участникам митинга.