Алексей Навальный вечером в четверг, 29 октября, впервые после отравления боевым ядом группы "Новичок" появился в прямом эфире YouTube-канала "Навальный Live". Оппозиционный политик подключился к эфиру из Германии.

"Моя задача - как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы наверное не вытянул", - рассказал Навальный. Он добавил, что врачи по-прежнему не дают прогнозов о сроках его полного восстановления.

Алексей Навальный также прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, что западные страны не предоставляют Москве биоматериалы и официальное заключение, подтверждающее, что оппозиционер был отравлен "Новичком". "У России как страны-члена ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия. - Ред.) имеются все медицинские данные, все доказательства. Моей крови в Омске много, мои медицинские документы из Омска есть в полном распоряжении российских властей", - подчеркнул Навальный.

Отравление Навального "Новичком"

Алексей Навальный был отравлен 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера, проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на политика.