Навальный в ЕСПЧ выиграл у властей России около 23000 евро

По решению суда Навальный получит 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, а также 2,7 тысячи евро судебных издержек. Сам политик настаивал на выплате компенсации в размере 100 тысяч евро.
Суд счел незаконным домашний арест, под которым Навальный находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году. ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила право Навального на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений. В постановлении отмечается нарушение статьи конвенции о защите прав человека "Пределы использования ограничений в отношении прав".
ЕСПЧ пришел к выводу, что Навальный подвергся преследованию как известный политический активист. Целью этого преследования было подавление политического плюрализма в России. По мнению судей, российского оппозиционера поместили под домашний арест, чтобы ограничить его общественную деятельность, в том числе посещение массовых мероприятий.
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