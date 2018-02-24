Оппозиционер Алексей Навальный решил удалить со своего сайта navalny.com расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о совместном отдыхе олигарха Олега Дерипаски, вице-премьера Сергея Приходько и "платной модели" Насти Рыбки, из-за которого Роскомнадзор заблокировал доступ к данному интернет-ресурсу на территории страны. К настоящему моменту ссылка, по которой располагался скандальный материал, уже переводит на несуществующую страницу.
Aleksejus Navalnas
© AFP / Scanpix

Напомним, на минувшей неделе Навальный, комментируя блокировку своего сайта, заявил, что рассматривает несколько выходов из сложившейся ситуации. "Возможно, мы вынесем всю информацию о Рыбке и обо всем этом расследовании в некое другое место, но совершенно точно мы сделаем так, что еще больше людей в интернете сможет с ней ознакомиться", - отметил политик.

О решении удалить расследование сайта оппозиционер также рассказал в последнем выпуске программы "Навальный LIVE". "Мы считаем, что основную программу распространения мы выполнили. Наше расследование благодаря вам посмотрело шесть миллионов человек. И поэтому та самая ссылка, из-за которой заблокирован мой блог, ее уже никто не посещает, все смотрят расследование в YouTube. Поэтому мы сейчас ее закроем, перенесем все эту информацию на внешнюю ссылку и потребуем от Роскомнадзора разблокировки", - подчеркнул Навальный.

Напомним, сайт Алексея Навального с 15 февраля стал недоступен для пользователей в России. Блокировка основного ресурса распространилась и на все поддомены. Роскомнадзор объяснил, что блокировка происходит на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Этот суд также запретил распространение фотографий и видеозаписей с Дерипаской, использованных в расследовании ФБК.

Ранее Навальный отмечал, что, "судя по всему, весь мой блог navalny.com объявлен "информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", так как в Едином реестре запрещенных сайтов оказались не только ссылки, по которым были опубликованы фильм и статья о Приходько и Дерипаске, но и ссылка на весь сайт оппозиционера.

8 февраля Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что зампред правительства России Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden олигарха Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, Навальный сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. По мнению оппозиционера, Дерипаску с Приходько связывают коррупционные отношения.

Вскоре выяснилось, что Дерипаска подал иск против двух физических лиц за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения - против Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен миллиардер, а также аудиозаписи его разговоров.

Хотя иск Дерипаски Усть-Лабинский районный суд планирует рассмотреть лишь 1 марта, Роскомнадзор еще 10 февраля запретил публиковать фото и видео из расследования ФБК.

Навальный посчитал такие действия регулятора незаконными и попытался через суд заставить Роскомнадзор исключить страницы его блога из реестра запрещенной информации. Суд, впрочем, отказался рассматривать иск под формальным предлогом.

NEWSru.com
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