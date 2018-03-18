Алексей Навальный отказался сотрудничать с Ксенией Собчак после выборов и рассказал, что за выдвижение ей, по ее собственному признанию, предлагали "огромные деньги". Собчак этот факт отрицает.
Aleksei Navalny
© AP / Scanpix

Оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье, 18 марта, обвинил кандидата в президенты России Ксению Собчак в том, что ей предложили "огромные деньги" за выдвижение на пост президента. По его словам, об этом ему рассказала сама Собчак.

"Ты приехала ко мне домой в два часа ночи. За месяц до того как ты объявила о выдвижении. И дословно сказала мне и ей (Юлии Навальной - Ред.), сидя на моей кухне и распивая чай: "Мне предлагают огромные деньги за выдвижение, и я не знаю, что делать", - заявил Навальный в эфире трансляции Навальный LIVE. Собчак в этот момент тоже находилась в студии.

"Это неправда", - прокомментировала эти обвинения Собчак. До этого она предложила Навальному сотрудничество. Навальный отверг это предложение, назвав его "благоглупостями", а действия Собчак - "отвратительными и лицемерными".

Не допущенный к участию в президентских выборах Навальный призывал к их бойкоту. "Посмотрите и еще раз скажите себе: я не хочу быть частью этого. Мне не нужны выборы без выбора. Я не буду голосовать ни за Путина, ни за тех, кого Путин выбрал себе в спарринг-партнеры. Бойкот. Забастовка", - написал он в субботу в своем Twitter.

Deutsche Welle
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