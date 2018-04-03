Уведомление об образовании организационного комитета в целях подготовки, созыва и проведения учредительного съезда новоявленной партии было представлено в Минюст 29 марта. В ведомстве подтвердили получение этой заявки, сообщил в Twitter юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, являющийся уполномоченным представителем оргкомитета будущей партии. Он также отметил, что учредительный съезд намечен на 19 мая 2018 года.
Напомним, в марте Минюст уступил название "Партия прогресса", которую до этого в течение четырех лет не позволял зарегистрировать Навальному, его бывшему стороннику Виталию Серуканову. Министерство разрешило партии "Гражданская позиция" официально сменить свое наименование на "Партию прогресса".
Основатель "Гражданской позиции" Серуканов в прошлом году со скандалом покинул пост заместителя главы московского штаба президентской кампании Навального, раскритиковав оппозиционера и главу его федерального штаба Леонида Волкова. 22 февраля Серуканов сообщил, что в московском гостиничном комплексе "Измайлово" прошел съезд Партии прогресса и в Минюст поданы документы на ее регистрацию. Не прошло и месяца, как регистрация осуществилась.
"Классика. "Недовольный волонтер" устроил скандал накануне выборов, потом провел съезд, украв название нашей партии, и их стремительно зарегистрировали", - прокомментировал эту новость Навальный в Twitter.
У Навального уже не впервые уводят название партии, отмечает "Новая газета". В 2013 году политтехнолог Андрей Богданов переименовал свою партию "Родная страна" в "Народный альянс" - так ранее называлась незарегистрированная Партия прогресса Навального. После того как Минюст зарегистрировал "Народный альянс", Навальному пришлось сменить название своей политической организации на "Партию прогресса".
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