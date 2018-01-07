«Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. Неприемлемо!» — сообщил Навальный.
25 декабря 2017 года ЦИК отказал Навальному в регистрации на выборах президента России. Свое решение в комиссии объяснили тем, что хотя к документам политика не было никаких претензий, он не может баллотироваться в президенты из-за непогашенной судимости по тяжкой статье УК РФ по «делу Кировлеса».
Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. НЕПРИЕМЛЕМО! 1.Нарушение трудового законодательства - людей должны сменять. 2. Ну кто так делает? В Прекрасной России Будущего слежка за людьми будет вестись по всем правилам.— Alexey Navalny (@navalny) January 7, 2018
В ответ Навальный объявил «забастовку избирателей» и призвал организовать наблюдение за выборами, но «не с точки зрения результатов этих подставных кандидатов, а с точки зрения явки избирателей». Политик также анонсировал массовую акцию протеста в конце января.
Навальный также обжаловал решение ЦИК в Верховном суде. Однако Верховный суд жалобу политика отклонил. Навальный в ответ заявил, таких судей, которые рассматривали его жалобу, «надо самих судить». Он также добавил, что не признает выборы без конкуренции.
Позднее Навальный направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда, которая также была отклонена. После этого политик пообещал обратиться в Конституционный суд.
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