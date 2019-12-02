Навальный напоминает, что ведущая получила в подарок две квартиры в жилом комплексе "Новая Остоженка" общей стоимостью 340 миллионов рублей. Ей также принадлежит дом площадью около 1000 квадратных метров в Жуковке-3 стоимостью не менее 250 миллионов рублей. В расследовании подчеркивается, что Аскер-заде "не может себе ничего похожего купить сама": она не является "звездой" телепропаганды, ее программа "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" выходит в эфир далеко не в прайм-тайм : по воскресеньям в 0:30.
"Она снимает очень паршивое шоу, где берет интервью у путинских дружков и прочих чиновников. Это отвратительные интервью, бесконечно скучные и не вызывающие ничего, кроме чувства стыда за происходящее", - комментирует Навальный, при этом отмечая, что телеведущей удается снимать интервью в разных концах страны, включая Грозный, Керченский пролив и Владивосток.
Выяснилось, что в дни съемок передач в аэропортах этих трех локаций был только один борт - Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT. Передвижения этого самолета за год совпадают с локациями в Instagram телеведущей. Борт недавно сменил регистрационный номер - с M-TSLT на T7-KLT, так как поменял место регистрации и владельца - это Сан Марино и "неизвестный офшор в одной из самых закрытых юрисдикций - в Белизе". Год назад самолет был зарегистрирован на острове Мэн, на фирму-офшор VL9762 Ltd, которая принадлежит банку ВТБ.
"Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 миллионов долларов/почти 4 млрд рублей. И эксплуатация такого шикарного самолета стоит 500 тысяч рублей за один час полета", - пишет Навальный. Если же речь идет об аренде самолета, то она стоит примерно 30 миллионов рублей в месяц.
"Я лично уверен, что Костин ничего не арендует, а просто реально стащил этот самолет с баланса государственного ВТБ, продал своему же офшору за символические деньги. И теперь его дама сердца может не мучиться в бизнес-классе по дороге на все эти интервью. Удобно", - комментирует Навальный.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что Аскер-заде часто отдыхает на море: на большинстве фотографий в Instagram в разные даты и в разных точках планеты в кадр попадают микроскопические одинаковые детали яхты. Проследив, какие яхты выходили в море в городе, куда прилетал самолет Наили, авторы расследования выяснили, что в Ницце, Олбии, в Генуе и на Кипре в море выходила 62-метровая яхта Sea & Us cтоимостью 62 миллиона долларов или 4 миллиарда рублей. Проанализировав снимки телеведущей, журналисты установили, что она была именно на этой яхте.
"Костин усиленно скрывает свою зарплату в ВТБ, ее постоянно оценивают в диапазоне от 2-х до 15 млн долларов в год. Но нам это вообще непринципиально. <....> Такую яхту он не может себе позволить ни купить, ни содержать. <...> Минфин, Росимущество, Агентство по страхованию вкладов - государство в самых разных видах за последние 10 лет выдало ВТБ помощи больше чем на триллион рублей. Каждый из нас: от стариков до младенцев - отдал на поддержку бесконечно убыточного банка ВТБ 7300 рублей. Которые, как вы теперь знаете, пошли, в том числе, и на это", - констатирует оппозиционер.
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