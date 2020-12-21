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Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о телефонном разговоре с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который "фактически признался" в попытке его отравления. Политик рассказал об этом в видеоролике "Я позвонил своему убийце. Он во всем признался" на своем канале в YouTube. Расшифровку и запись разговора приводит издание The Insider.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Stopkadras

Навальный позвонил предполагаемому отравителю и представился секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Как рассказал Навальный, звонок был сделан утром 14 декабря — за несколько часов до публикации расследования. Сам разговор, по словам оппозиционера, продолжался около 45 минут.

По легенде, Патрушев хотел прояснить некоторые детали операции, чтобы предоставить доклад начальству. В частности, он спросил, почему операция не завершилась смертью Навального.

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Голос, который, как утверждает Навальный, принадлежит Кудрявцеву, заявил, что считает операцию хорошо спланированной, а ее неудачу списал на стечение обстоятельств — он предположил, что это произошло из-за слишком быстрой посадки самолета в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи в аэропорту.

Предполагаемый Кудрявцев в телефонном разговоре также назвал фамилию еще одного сотрудника ФСБ — Василия Калашникова. Как сообщил собеседник Навального, Калашников также принимал участие в операции.

Как пишет The Insider, Калашников является экспертом в области обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах. Данные биллинга показали, что после того как Навальный впал в кому, ему звонил Станислав Макшаков, которого авторы расследования об отравлении называли руководителем группы.

"Теперь, когда внешность и голос Константина Кудрявцева известны всем, у российских властей остается лишь один способ опровергнуть наши данные — позволить Кудрявцеву дать публичное интервью, чтобы все смогли сравнить его голос с голосом на записи", - говорится в материале на сайте The Insider.

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