Как снимок оказался в его распоряжении, Навальный не рассказал. Он также не прокомментировал, когда и на каких основаниях Соловьев мог получить вид на жительство в Италии.
Судя по документу, Соловьев получил вид на жительство осенью 2014 года в провинции Комо (как ранее рассказывал Навальный, у телеведущего есть виллы на одноименном озере). Срок действия ВНЖ закончился в ноябре 2016-го; продлевал ли он его, неизвестно.
Основанием для получения ВНЖ было "выбранное место жительства". Италия предоставляет его людям, у которых есть жилье и постоянный источник крупного дохода не от работы по найму (к примеру, дивиденды, доходы от недвижимости, пенсия). Доход, по данным на 2019 год, должен быть не менее 31 тысячи евро в год. Люди, получившие такой вид на жительство, должны платить в Италии налоги на источники своего дохода.
Соловьев написал в телеграме, что у него "этот статус уже много лет" и что этот статус не дает права работать или просить о гражданстве. Он также обратился к Навальному с вопросом: "Кто перечислил тебе биткоины за публикации обо мне".
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