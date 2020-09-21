aA
Оппозиционер Навальный потребовал от властей РФ начать полноценное расследование и вернуть ему "очень важный вещдок" по делу.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

Российский оппозиционер Алексей Навальный требует от властей РФ начать полноценное расследование по его делу, подчеркивая, что "отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли". Соответствующая запись от лица политика размещена в понедельник, 21 сентября, в блоге Навального.

При этом оппозиционер настаивает, чтобы российские следователи вернули ему "очень важный вещдок" - его одежду.

Статьи по теме:
Разработчик "Новичка" извинился перед Алексеем Навальным  (26)
Навальный рассказал о своем восстановлении: "Это уже ясная дорога, хотя и неблизкая"  (58)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) напомнил, что "две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория бундесвера подтвердили наличие "Новичка" в и на его теле". С учетом этого "контактный способ заражения весьма вероятен", поэтому его личные вещи представляют собой важный вещдок, уверен политик.
"Требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", - подчеркнул он.

Навальный: Меня пытались убить боевым отравляющим веществом

При этом автор поста добавил, что "в российской политической и юридической реальности" факта, что его "пытались убить боевым отравляющим веществом", не существует, а есть лишь "ток-шоу, где рассказывают либо о том, что его никто не травил, либо о том, что, конечно, отравили, но сделали это то ли сотрудники ФБК, то ли сотрудники западных спецслужб".

Ранее Навальный рассказал в Instagram о своем восстановлении после отравления. По его словам, врачи берлинской клиники "Шарите" сделали из него "технически живого человека", в то же время он с трудом может налить себе воды или написать какие-то слова на доске по просьбе врача.

Находился в коме 19 дней

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Позже к такому же выводу пришли лаборатории во Франции и Швеции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Продолжительность жизни литовцев меняется: уже появляются проблемы (101)

Низкая рождаемость и увеличение продолжительности...

Премьер: с октября в Литве планируется запретить некоторые массовые мероприятия (10)

В качестве реакции на рост случаев заражения...

После рекордных показателей заболеваемости глава Минздрава отмечает, что сейчас ситуация не такая, как весной (20)

Новые случаи коронавируса в Литвы в минувшие выходные...

В Литве будут предприняты новые меры: ужесточают посещение пациентов, вернется обязательное тестирование (8)

179 – столько новых случаев коронавируса...

Как жители Литвы реагируют на жесткую позицию власти в отношении Лукашенко (285)

Большая часть жителей Литвы одобряет реакцию властей...

|Maža didelių žinių kaina