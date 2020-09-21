Российский оппозиционер Алексей Навальный требует от властей РФ начать полноценное расследование по его делу, подчеркивая, что "отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли". Соответствующая запись от лица политика размещена в понедельник, 21 сентября, в блоге Навального.

При этом оппозиционер настаивает, чтобы российские следователи вернули ему "очень важный вещдок" - его одежду.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) напомнил, что "две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория бундесвера подтвердили наличие "Новичка" в и на его теле". С учетом этого "контактный способ заражения весьма вероятен", поэтому его личные вещи представляют собой важный вещдок, уверен политик.

"Требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", - подчеркнул он.

Навальный: Меня пытались убить боевым отравляющим веществом

При этом автор поста добавил, что "в российской политической и юридической реальности" факта, что его "пытались убить боевым отравляющим веществом", не существует, а есть лишь "ток-шоу, где рассказывают либо о том, что его никто не травил, либо о том, что, конечно, отравили, но сделали это то ли сотрудники ФБК, то ли сотрудники западных спецслужб".

Ранее Навальный рассказал в Instagram о своем восстановлении после отравления. По его словам, врачи берлинской клиники "Шарите" сделали из него "технически живого человека", в то же время он с трудом может налить себе воды или написать какие-то слова на доске по просьбе врача.

Находился в коме 19 дней

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Позже к такому же выводу пришли лаборатории во Франции и Швеции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.