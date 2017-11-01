"Сначала давали - Кремль думал, что никто не придет. Пришли. Потом нам перестали давать согласования в крупнейших городах - мы успешно стали ездить по небольшим. Потом Кремль, видимо, надеялся на погоду. Чем холоднее, тем сложнее собирать народ на улице. Но у нас и в снег получилось, и в дождь. Поэтому сейчас нам просто говорят: не дадим вам провести встречу и все. Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок и везде отказы. Абсолютно незаконные", - пишет Навальный, отмечая, что власти обязаны по закону предлагать при отказе альтернативные площадки, но не предлагают.
"Администрации 40-50 крупнейших городов России еженедельно прямо и грубо нарушают закон", - отмечает политик.
Так как у Навального нет никаких сомнений, что все это координируется из Москвы, а точнее, что "приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании", то штаб выдвинувшегося кандидата в президенты Алексея Навального подает "в суд и на Путина, и на его администрацию", где будут представлены "исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы".
Навальный также сообщил, что встречи с избирателями отменяться не будут, но теперь они будут проходить в другом формате - "на частной земле и в частных помещениях, как это делали на последней встрече в Тамбове".
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