В соцсети "В контакте" на фейковой странице, приписываемой интернет-изданию Meduza, появилась запись об убийстве Навального в подъезде собственного дома.
Aleksejus Navalnas
© Reuters/Scanpix

Российский оппозиционер Алексей Навальный в пятницу, 22 декабря, отреагировал на появившиеся в социальной сети "В контакте" сообщения о своем "убийстве".

"Не, вроде живой", - написал он в Twitter.

Запись о том, что основатель Фонда борьбы с коррупцией был "убит сегодня в 21:33 в подъезде своего дома", появилась в пятницу вечером на фейковой странице в соцсети, приписываемой интернет-изданию Meduza.

До ее удаления администрацией "В контакте" дезинформацию успели прокомментировать и распространить сотни пользователей. В частности, ее разместило у себя сообщество "Live Express".

В пресс-службе "В контакте" изданию Meduza сообщили, что "уязвимость была оперативно устранена" и "все публикации автоматически удалены". "Злоумышленники не могли получить доступ к данным пользователей сообществ", - заявили представители соцсети.

В середине декабря Навальный начал процедуру выдвижения своей кандидатуры на пост президента России. В интервью агентству AP оппозиционер выразил уверенность, что смог бы обогнать действующего президента Владимира Путина на выборах, если бы они проводились честным путем.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы в 2018 году (4)

Партия была бы рада выдвинуть Путина в качестве...

Навальный отреагировал на сообщения о своем "убийстве" (4)

В соцсети "В контакте" на фейковой странице,...

Путин назвал унизительными масштабы бедности в России (74)

Президент России Владимир Путин заявил, что масштабы...

Собчак представила предвыборную программу из 123 шагов (15)

Телеведущая и журналист Ксения Собчак , которую в...

Зюганов отказался участвовать в выборах президента России (20)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил однопартийцев не...

TOP новостей

Мрачные прогнозы осуществляются: в Литву посылают меньше денег (171)

Эмигранты, ежегодно отправляющие в Литву более...

Продавцы на ярмарке: покупателей переманивают торговые центры (16)

Организованная в Клайпеде рождественская ярмарка...

Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)

В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...

Во время охоты ранен мужчина (6)

В субботу, накануне Сочельника, на территории...

Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (5)

В этом году в праздничный период много выходных,...