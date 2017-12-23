Российский оппозиционер Алексей Навальный в пятницу, 22 декабря, отреагировал на появившиеся в социальной сети "В контакте" сообщения о своем "убийстве".
"Не, вроде живой", - написал он в Twitter.
Запись о том, что основатель Фонда борьбы с коррупцией был "убит сегодня в 21:33 в подъезде своего дома", появилась в пятницу вечером на фейковой странице в соцсети, приписываемой интернет-изданию Meduza.
До ее удаления администрацией "В контакте" дезинформацию успели прокомментировать и распространить сотни пользователей. В частности, ее разместило у себя сообщество "Live Express".
В пресс-службе "В контакте" изданию Meduza сообщили, что "уязвимость была оперативно устранена" и "все публикации автоматически удалены". "Злоумышленники не могли получить доступ к данным пользователей сообществ", - заявили представители соцсети.
В середине декабря Навальный начал процедуру выдвижения своей кандидатуры на пост президента России. В интервью агентству AP оппозиционер выразил уверенность, что смог бы обогнать действующего президента Владимира Путина на выборах, если бы они проводились честным путем.
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