Оппозиционер рассказал о принадлежащих журналисту трех элитных квартирах, элитной даче в Подмосковье и особняке на озере Комо. При этом, по утверждениям Навального, Соловьев является официальным резидентом Италии.

В своем блоге Навальный назвал теле- и радиоведущего "одним из самых лживых и наглых пропагандистов". Оппозиционер признал, что об имуществе Соловьева и до него уже было написано очень много. Однако, по словам Навального, именно он впервые публикует снимки элитной недвижимости и официальные документы на имя Соловьева.

По данным главы ФБК, "первым существенным объектом недвижимости" телеведущего является квартира общей площадью 160 кв. м в элитном доме на Долгоруковской улице в центре Москвы. Ее Соловьев выкупил у столичной мэрии в 2004 году за 2,5 млн рублей. При этом Навальный указывает, что минимальная рыночная цена таких апартаментов в год покупки составляла не менее 13 млн рублей.

В 2007 году Соловьев выкупил в этом же доме еще две квартиры площадью 146 кв. м и 140 кв. м, увеличив площадь своего элитного имущества до 450 кв. м. По оценке ФБК, на сегодняшний день, общая стоимость трех квартир телеведущего в доме на Долгоруковской оценивается в 250 млн рублей. В подтверждение своих слов Навальный опубликовал выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости.

Помимо этого, ФБК обнаружил подмосковную дачу Соловьева недалеко от Переделкино, которая представляет собой огромное четырехэтажное здание с пристроенной беседкой и отдельный двухэтажный домик для охраны. Навальный оценил загородную резиденцию телеведущего на участке в 60 соток в 400 млн рублей.

Отдельно Навальный рассказал и о "знаменитой вилле Соловьева на озере Комо", снимки которой уже ранее появлялись в интернете. "Изначально она была оформлена на американскую фирму нашего ревностного патриота, но потом он переоформил ее на себя", - отмечает основатель ФБК. В опубликованном Навальным расследовании также есть кадры этой виллы, снятые с квадрокоптера.

Более того, оппозиционеру удалось обнаружить документы, согласно которым у Соловьева есть официальное удостоверение резидента Италии, выданное местным муниципалитетом. "Пока вся страна, открыв рот, смотрит шоу Соловьева, где он в черном мундире кроет загнивающий запад и облизывает Путина, наш герой тихо так - бочком, бочком - оформил резидентство в Италии. Это не гражданство и не вид на жительство, но юридически высказанное: ребята, я здесь живу, у вас на Комо", - подчеркнул Навальный.

Напомним, что летом этого года участники акции протеста против коррупции 12 июня на Тверской улице, организованной Навальным, массово обратились в приемную дежурной части ГУ МВД России по Москве с заявлениями по поводу высказываний Соловьева, который в эфире передачи "Полный контакт" объявил их "детьми коррупционеров" и "вечными двумя процентами дерьма".

В заявлениях шла речь о том, что Соловьев "распространил ложные и порочащие честь и достоинство" сведения об участниках протестных акций, и содержится просьба о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 и 5 ст. 128.1 и ч. 1 статьи 213 УК РФ (клевета и хулиганство).

Соловьев в своей радиопередаче на "Вести FM", говоря о прошедшей акции против коррупции, обратил внимание на то, что все ее участники были "стильненькими". А почему? Потому что они дети коррупционеров. Это дети тех, кого борьба с коррупцией взяла за задницу, у кого наверняка кто-то из родителей уже сидит либо под условным сроком, у кого образ власти пошатнулся. Раньше они были во власти, а теперь их семьи вылетели", - заявил он.

По его словам, Навальный вывел "своих гопников" и "мажористых придурков" не против Путина, а против обычных людей. При этом, по мнению Соловьева, в акции протеста в Москве приняли участие максимум два процента от тех, кто вышел на Тверскую площадь, чтобы отпраздновать День России: "Вот эти два процента дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?! Они пошли не против Собянина, они пошли не против Путина, они пошли против народа".

В настоящее время Соловьев ведет телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" и "Поединок" на телеканале "Россия". Помимо этого по будням он является ведущим радиопередачи "Полный контакт" на "Вести FM" совместно с Анной Шафран.