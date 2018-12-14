Видеозапись поджога с камер наблюдений попала в интернет. На ней видно, как преступник в капюшоне ставит перед входом два больших пакета, после чего поджигает их и убегает. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция возбудила дело по статье об умышленном уничтожении имущества.

Расследование на «Навальный LIVE», которое подготовил профсоюз «Альянс Врачей», было опубликовано за несколько часов до поджога. Авторы расследования сообщали о нарушениях в больнице: в репортаже пациенты утверждали, что вынуждены покупать за свой счет лекарства, которые по закону должны быть бесплатными, а сотрудники ритуальных компаний говорили, что морг контролируется фирмой, принадлежащей приятелям главврача, и она завышает цены на ритуальные услуги.

В Фонде борьбы с коррупцией также утверждают, что съемочная группа телеканала «Россия» будет снимать о больнице репортаж, где будут опровергать сообщения о нарушениях. По заявлениям сотрудников фонда Алексея Навального, для этого в больницу якобы оформляют подставных пациентов и в срочном порядке завозят лекарства, которые «собирают по соседним поликлиникам».