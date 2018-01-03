Российский оппозиционный политик Алексей Навальный направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ, который признал верным решение Центральной избирательной комиссии Росси о недопуске его на выборы, сообщил РБК руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Aleksejus Navalnas
© Sputnik / Scanpix

По его словам, апелляционная жалоба на решение Верховного суда была подана в среду, 3 января. Административный ответчик в документе – ЦИК.

«По практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобы может состояться еще до завершения праздников», - отметил Жданов (цитата по «Интерфаксу»).

25 декабря ЦИК отказал Навальному в регистрации на выборах президента. Причиной стала непогашенная судимость.

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Политик обжаловал решение Центризбиркома в Верховном суде, однако суд отказал ему в жалобе, подтвердив, что Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости. На заседании юристы Жданов и Александр Помазуев, представлявшие интересы политика, отмечали, что ЦИК «могла осуществить регистрацию, для этого она и предусмотрена, чтобы с учетом всех обстоятельств — решений судов, анализа законодательства — принять индивидуальное решение».

После отказа ЦИК Навальный объявил «забастовку избирателей», а в рамках этой забастовки – общероссийскую акцию, которая запланирована на 28 января. Комментируя решение Верховного суда, он отметил, что решение ожидаемо и что «таких судей надо самих судить».

Телеканал "Дождь"
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