По его словам, апелляционная жалоба на решение Верховного суда была подана в среду, 3 января. Административный ответчик в документе – ЦИК.
«По практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобы может состояться еще до завершения праздников», - отметил Жданов (цитата по «Интерфаксу»).
25 декабря ЦИК отказал Навальному в регистрации на выборах президента. Причиной стала непогашенная судимость.
Политик обжаловал решение Центризбиркома в Верховном суде, однако суд отказал ему в жалобе, подтвердив, что Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости. На заседании юристы Жданов и Александр Помазуев, представлявшие интересы политика, отмечали, что ЦИК «могла осуществить регистрацию, для этого она и предусмотрена, чтобы с учетом всех обстоятельств — решений судов, анализа законодательства — принять индивидуальное решение».
После отказа ЦИК Навальный объявил «забастовку избирателей», а в рамках этой забастовки – общероссийскую акцию, которая запланирована на 28 января. Комментируя решение Верховного суда, он отметил, что решение ожидаемо и что «таких судей надо самих судить».
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