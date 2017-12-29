Как сообщил агентству "Интерфакс" юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, административный иск о защите избирательных прав и признании незаконным постановления ЦИК был подан в четверг, 28 декабря.

Тремя днями ранее, 25 декабря, Центральная избирательная комиссия отказала оппозиционеру в регистрации кандидатом на пост президента страны на выборах 2018 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, Навальный не может баллотироваться из-за неснятой судимости.

Вскоре после объявления решения ЦИК Алексей Навальный призвал избирателей к забастовке, которая должна начаться с акций в ряде городов, запланированных на 28 января.