Как сообщил агентству "Интерфакс" юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, административный иск о защите избирательных прав и признании незаконным постановления ЦИК был подан в четверг, 28 декабря.
Тремя днями ранее, 25 декабря, Центральная избирательная комиссия отказала оппозиционеру в регистрации кандидатом на пост президента страны на выборах 2018 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, Навальный не может баллотироваться из-за неснятой судимости.
Вскоре после объявления решения ЦИК Алексей Навальный призвал избирателей к забастовке, которая должна начаться с акций в ряде городов, запланированных на 28 января.
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