«Наши штабы по всей стране (сейчас их 80) организуют пикеты (эта та форма публичного мероприятия, на которое мы успели подать заявки после ареста моего и Волкова)», — говорится на сайте Навального.
В Москве сторонники политика подали заявку на митинг, однако получили отказ. В сообщении на сайте Навального указывается, что у участников акции два требования: «политическая конкуренция и допуск Навального на выборы». Сторонники Навального также подавали заявку на проведение встречи с политиком 7 октября в Петербурге. Мэрия отказалась согласовать акцию.
Сам Навальный сейчас отбывает административный арест на 20 суток по обвинению в призывах к несогласованной акции протеста. Решение об этом 2 октября принял Симоновский районный суд Москвы. Под арест на 20 суток также отправили главу федерального предвыборного штаба Навального Леонида Волкова
7 октября штабы Навального в разных городах России организуют пикеты с требованием освободить Навального и Волкова из-под административного ареста, допустить Навального до выборов и «дать Навальному нормально вести кампанию».
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